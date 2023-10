Radiografía de los centros de FP de Langreo: colas en varios ciclos y aulas a medias en otros con empleo asegurado

La cifra de matriculaciones en el denominado "campus de la FP" de Langreo –que integra a los centros de Mantenimiento y Servicios a la Producción, y de Comunicación, Imagen y Sonido– confirma el tirón de la Formación Profesional, aunque de forma desigual. Mientras algunos ciclos –como el de técnico de energías renovables o Video DJ– cuentan con lista de espera e incluso ha habido que desdoblarlos en horario de mañana y tarde, otros, con una empleabilidad próxima al 100 por ciento, siguen sin calar entre los jóvenes y registran niveles de matriculación que se quedan en la mitad de las plazas ofertadas.

Así lo explica Laudino Rodríguez, director del centro de FP de Mantenimiento, que actualmente oferta seis titulaciones. Se trata de los ciclos de Soldadura y Calderería; Mecatrónica Industrial; Energías Renovables; Instalaciones Frigoríficas y de Climatización; Mantenimiento Electromecánico y Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

Este curso la ocupación es del 66 por ciento para cubrir las 400 plazas de enseñanza presencial, aunque el reparto según los ciclos difiere. "En el ciclo de Renovables se han quedado diez personas en lista de espera y en el de Mecatrónica, que los hemos desdoblado a mañana y tarde, estamos al 97 por ciento. Sin embargo, en el de Climatización estamos al 70 por ciento y en el de Mantenimiento, al 50 por ciento, cuando se trata de dos ciclos en los que la empleabilidad ronda el 100 por ciento y en el que las empresas nos piden trabajadores de forma continuada", explica Rodríguez.

El director del centro detalla que "todavía vino hace poco una asociación de instaladores de fontanería y calefacción para conocer la bolsa de empleo que tenemos porque están desesperados con el tema. Porque no encuentran profesionales. Desde el final de la pandemia, cuando empezó de nuevo a repuntar todo, se encuentran con este problema. No sé si es que la oferta es ahora más variada y dispersa, que no les llama la atención o que no hay gente joven para cubrir esas plazas pero la situación está así y es un problema generalizado en determinadas ramas".

El centro integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) ha registrado este año 297 preinscripciones para las 200 plazas ofertadas para iniciar los estudios de sus titulaciones: Vídeo, Disc-jockey y Sonido; Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen; Producción de Audiovisuales y Espectáculos; Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos; Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos, y Sonido para Audiovisuales y Espectáculos.

Cislan

Maribel Lugilde, directora del Cislan, explica que ciclos como Producción y Realización de Audiovisuales han completado su matrícula en convocatorias extraordinarias. Otros, en cambio, tienen una amplia lista de espera, como Vídeo, Disc-jockey y Animaciones 3D, que absorben 65 de los 97 estudiantes que han quedado pendientes de una plaza en el centro educativo langreano.

"Este año hemos desdoblado, en horario de mañana y tarde, el ciclo de Vídeo, con lo que hemos pasado a duplicar las plazas, hasta cincuenta, y solo se han quedado fuera 14 personas. En el caso de Animaciones 3D, Juegos y Entornos interactivos hay 25 plazas para las que se presentaron 76 preinscripciones, con 51 personas en lista de espera", indicó Lugilde.