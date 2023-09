Letizia, reina modelo en Langreo para los estudiantes de Imagen de FP: "Nunca me imaginé que le haría fotos"

Mario Canteli Busto es natural de Tabayes (Bimenes), tiene veinte años y este curso ha comenzado sus estudios de segundo de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen en el centro integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido (Cislan) de Langreo. Ha empezado el año con fuerza. La primera "práctica" del curso ha consistido en un retrato con posado real incluido, el de la Reina Letizia, que el pasado miércoles visitó el Cislan para inaugurar el curso de Formación Profesional a nivel estatal. "Nunca me imaginé que vería en persona a la Reina y mucho menos que le haría unas fotos en clase. Para todos los compañeros y para el propio centro ha sido un subidón tener una visita real para estrenar el curso", relata.

Canteli fue el alumno elegido para inmortalizar la visita de la Reina, haciendo un seguimiento con su cámara del recorrido por las instalaciones. "Estaba muy ilusionado, un poco nervioso al principio. Pero después todo fue muy bien". Uno de los momentos más especiales llegó cuando Letizia pasó por el aula de Fotografía. Allí había preparado un "set" con un fondo blanco, reflectores y un maniquí que los alumnos emplean para medir la luz: "Estaba por la clase y le llamó la atención el tema del ‘set’ y se movió hacia allí".

Iluminación

"Es el maniquí que tenemos para estudiar las luces y aplicar las sombras", precisa Verónica González Maganto, profesora de Toma Fotográfica del Cislan. "Nos habían dicho que no hiciéramos retratos, pero la Reina no vio y se acercó para ver cómo estábamos midiendo la luz. De repente, para no dar la espalda a la prensa, se puso al lado del maniquí", explica Maganto, que añade: "Fue muy espontánea e incluso hizo posado con el maniquí. La verdad es que muy simpática".

Los estudiantes pudieron encuadrar en su cámaras a Letizia, aunque fue Mario Canteli, como encargado gráfico del seguimiento de la visita, el que tomó las fotos. Los posados de esas imágenes para las clases suelen tener como protagonistas al maniquí, a otros compañeros o incluso a modelos profesionales para trabajar "todo el tema gestual", pero "ni por lo más remoto me imaginé que la Reina iba a estar aquí algún día y que iba a ser la modelo", afirma Canteli.

Sobre ese momento en particular, este alumno del Cislan relata que "fue my rápido. No quería ponerme en medio porque había cámaras de los medios de comunicación y no quería estorbar y entorpecer su trabajo. Los compañeros me decían que querían salir en las fotos con ella, pero no hubo mucho tiempo para hacerlas". Para su familia asegura que fue "algo inesperado" y que están "muy contentos". La imágenes están a buen recaudo porque lo primero que hizo Canteli fue "una copia de seguridad, por si acaso".

Verónica González Maganto explica, por su parte, que "se nota que la Reina está acostumbrada a las cámaras y a los medios de comunicación porque nos preguntó por la luz, las fuentes o la edición de las fotos, cuestiones técnicas que se ve que domina", indicó la docente del Cislan, un centro que forma a futuros profesionales del sector audiovisual y que cuenta con medio millar de estudiantes de toda Asturias y de otras partes de España como Galicia, Castilla y León, Andalucía o Canarias: "La Reina fue muy agradable con todos los alumnos, se acercó a todos y les preguntó lo que estaban haciendo y lo que querían hacer en su futuro profesional".

Mario Canteli lo tiene claro. Este joven de Bimenes asegura que quiere dirigir sus pasos hacia la fotografía, sobre todo hacia lo relacionado con las imágenes de "naturaleza y deporte, que es lo que más me llama la atención". Hasta entonces podrá presumir de tener en su archivo de trabajos una foto de la Reina.