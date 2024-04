Alojamientos, guías y hasta taxis ilegales: los empresarios de Redes se hartan y alzan la voz contra los negocios "fuera de norma"

El parque natural de Redes, Reserva de la Biosfera que aglutina los concejos de Caso y Sobrescobio, es el principal foco de atracción turística de las Cuencas. La asociación empresarial del parque, Redes Natural, ha alzado la voz, harta de ver cómo prolifera el intrusismo y los negocios ilegales "fuera de norma", que "realizan actividades que no están permitidas" y que además "se libran de las cargas tributarias". Se trata de actividades en sectores como "los alojamientos, los guías de naturaleza" e incluso "los taxis".

Redes Natural aglutina a medio centenar de empresas y autónomos "del sector servicios". El colectivo ha alertado del aumento de negocios "fuera de normativa", que perjudican económicamente a todos los que sí están dados de alta y cumplen con sus obligaciones, y que, por otra parte, perjudican la conservación del parque natural. "Como asociación nos preocupa profundamente la proliferación de personas que ofrecen sus servicios fuera de norma", de forma ilegal. Se trata de "alojamientos, guías de naturaleza, taxis... que no aparecen como tales en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas del Principado". En algunos casos, afirma Redes Natural, llegan a realizar actividades "que no están permitidas en el parque natural", como "alojar a sus clientes en cabañas" que no están recogidas como alojamientos, "dormir en tiendas de campaña en el monte, incluso en zonas de uso restringido" (la acampada no es un uso permitido en Redes) o "volar drones sin autorización".

Esta competencia desleal, este intrusismo, "atenta contra el desarrollo del sector empresarial, que juega claramente en desventaja competitiva frente a quienes ofrecen servicios que nosotros no podemos ofrecer" y que además "se libran de las cargas tributarias". También van "contra la preservación de un espacio natural, cuya normativa parece afectar solo a aquellos que consideren oportuno cumplirla, todo un desatino". Redes Natural subraya que no es un problema exclusivo de este espacio, pero "últimamente se está agravando", pues "redes sociales y portales" de internet "que no piden a quienes se anuncian estar ‘dados de alta’ contribuyen a darles mayor difusión".

Reclaman los empresarios que la administración "actúe al respecto, actuando de oficio cuando se detecta un incumplimiento de la norma" y realizando "campañas informativas de sensibilización, que motiven a elegir productos y servicios reglados y a rechazar otros que no están permitidos".

"Consumir turismo, consumir naturaleza", concluyen los empresarios de Redes, "también tiene sus reglas. No todo vale".

Las reclamaciones de Redes Natural se producen en un contexto en el que el Principado se ha reunido con la principal plataforma de búsqueda de alojamientos, Booking.com, con la que se comprometió a "colaborar en la lucha contra el intrusismo en los alojamientos turísticos". Administración y plataforma "intercambiarán información" sobre los registros de viviendas turísticas, "para poner coto a los establecimientos ilegales".

Voces dentro del sector turístico reclaman ir más allá todavía, solicitando que se ofrezca más visibilidad a los negocios y alojamientos que son propiedad de "profesionales del sector", ante la proliferación de establecimientos que pertenecen a particulares o a grupos inversores.

