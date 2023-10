Mierenses y alleranos apuestan por la vuelta del Gordo con compras masivas de lotería

"¡Pues claro que puede tocar otra vez!". Laura García tiene motivos para ser optimista tras repartir el año pasado desde su administración de lotería Los Collaínos de Moreda (Aller) una lluvia de 148 millones de euros. Lo hizo tras vender 37 series del Gordo de la lotería de Navidad, el 05490. Este año tan solo logró hacerse, tras varias gestiones, con cien décimos del afortunado número. "Me los quitaron de las manos", explica. Y es que la ilusión ante una nueva tormenta de millones ha provocado tanto en Mieres como en Aller una transitoria paranoia ludópata.

"La demanda de las participaciones se ha disparado. Asociaciones, bares y entidades deportivas están vendiendo muchísimo y casi no damos a abasto a la hora de suministrar talonarios. En algunos casos están dando salida a más del doble de participaciones que el año pasado", destaca Laura García. En Los Collaínos están siendo previsores, haciendo acopio de más números de la lotería de lo habitual: "De seguir así y no obtener más décimos, en noviembre ya no tendríamos lotería".

La administración de Moreda no es la única que se está viendo desbordada por la fiebre por la lotería. En el epicentro del terremoto está en el Club Atletismo Mieres, que el pasado repartió éxito en 137 millones de euros. A falta de aún más de dos meses para que el bombo vuelva a girar, son cientos y cientos las personas que se han puesto en contacto con la entidad deportiva para solicitar participaciones. "Hay gente que incluso se presenta en los entrenamientos para pedirnos lotería. A la mayoría no los conocemos y en ocasiones se reúnen más de una decena", señala Jesús Hevia, presidente de la entidad, ciertamente desbordada. "Todo el mundo te pide y nosotros hemos intentado adquirir más talonarios, pero al final no podemos adivinar la demanda final, por lo que habrá gente que se quedará sin participaciones por mucho que intentemos llegar a todos. Y es que solo somos un club deportivo, no profesionales de la venta de lotería", subraya Hevia.

El Club Atletismo Mieres no ha tenido casi tiempo para poner a la venta los talonarios de Navidad que este año encargaron. "En un par de días los comprometimos todos", explican los responsables. Ante la avalancha de peticiones, ha solicitado más talonarios, hasta sumar 130. La directiva explica que las 1.720 participaciones vendidas el año pasado se han convertido ahora en 6.550. Todo el mundo corre detrás de la lotería. "Lo bueno es que te deja unos ingresos y lo agradecemos, pero es una locura"

La creciente pasión por el sorteo navideño supera con mucho el ámbito del Club Atletismo Mieres. Parece ser que en la ciudad todo el mundo quiere participaciones. Lo notan los colegios que las venden para sufragar los viajes de estudios, las asociaciones culturales, las vecinales, las tiendas, los bares y la totalidad de entidades deportivas. Juan Lana es presidente del Baloncesto Villa de Mieres (BVM2012). "Hay quien antes te devolvía el talonario entero sin vender y no ahora te pide más participaciones". En este caso, el club ya fue previsor y encargó 6.000 euros más de lotería de antemano. "Al final hemos tenido que adquirir otros 5.000 euros y ya casi no nos queda". Han ido a buscar los talonarios a Logroño.

Las asociaciones

La Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara tiene alrededor de 1.500 socios. Todos los años venden ellos solos un número entero del sorteo del Gordo. Esta vez no cambia nada al respecto, pero eso no significa que no perciban el terremoto: "Se está vendiendo todo muy rápido. Muchos de los colaboradores nos han pedido ya más talonarios al haber agotado su cupo. Sin duda, la demanda está disparada", subraya Felipe Burón. El presidente del colectivo reconoce que no hay mejor termómetro que pasear por la calle para confirmar que la fiebre por la lotería no deja de subir: "Llama la atención el enorme número de tiendas que este año disponen de un número propio de lotería para vender, algo que antes era infrecuente".

Hasta los partidos políticos están esta temporada más pendientes de las participaciones de lotería que de las papeleta de los votos. "El que ante te cogía una participación o dos como mucho te pide ahora un décimo entero", explican responsables del PP de Mieres.

El Gordo se ha vuelto especialmente glotón en la comarca del Caudal. Sobre todo en Mieres y Aller hay ilusión de que se repita la suerte del pasado año. Muchos parecen creer en lo insólito.