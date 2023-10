Langreo sube los impuestos alegando pérdidas millonarias por el cierre de la térmica de Lada

El Pleno del Ayuntamiento de Langreo aprobó este jueves la subida de un cinco por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de un 2 por ciento del impuesto de vehículos a motor, la popular viñeta, y de un 2,6 por ciento de la tasa de abastecimiento de agua. Los incrementos salieron adelante con los votos a favor de los 8 concejales del equipo de gobierno de IU y los siete ediles del PSOE, el principal partido de la oposición. PP y Vox votaron en contra.

El portavoz de IU, José Antonio Cases, vino a decir que se subían los impuestos porque no quedaba más remedio y de no hacerlo, las consecuencias serían muy graves para el Ayuntamiento. Cases apuntó que el cierre de la central térmica de Lada, propiedad de Iberdrola, ha supuesto al Ayuntamiento una pérdida de ingresos anual cercana al millón de euros.

"Los ingresos y los gastos en el Ayuntamiento son iguales, con lo que no queda nada para financiar inversiones si no es acudiendo a préstamos", afirmó Cases que explicó que ante esa situación de "ahorro neto negativo" no podrían aprobarse los presupuestos municipales "con lo que solo quedaban dos opciones, o aumentar los ingresos (con la subida de impuestos) o aprobar un plan económico financiero controlado por el Ministerio de Economía que nos obligaría s suprimir ayudas, subvenciones y servicios públicos".

El portavoz de IU defendió una "subida razonable, razonada y ponderada" y recordó que "las modificaciones del IBI en Langreo en los últimos años han supuesto que muchos vecinos estén pagando ahora lo menos de lo que pagaban en 2014".

"Esta subida pretende atender las necesidades municipales", subrayo Cases, que señaló además que el coste de los servicios que ofrece el Ayuntamiento también se ha incrementado "porque han subido las materias primas, han subido los comedores escolares, ha subido el precio del gasoil y de las horas de las empresas que prestan servicios al ayuntamiento", en definitiva, "los gastos han aumentado mucho y los ingresos no".

Privatizaciones

La portavoz del PP, María Antonia García, defendió la propuesta de su formación de congelar los impuestos y lo hizo con un argumento de peso, "estamos subiendo impuestos en un municipio en el que no prestamos a los ciudadanos los servicios a los que estamos obligados como ayuntamiento". Citó directamente la limpieza como una de esos servicios deficientes. Para ella "no es serio el planteamiento de IU de subir los impuestos cuando no prestamos los servicios", insistió. Y claro, nombró a la "bicha", la "externalización". "No es cierto que solo se pueda acudir a un plan económico financiero, les queda la opción de externalizar servicios como el de limpieza, que no se está prestando", propuso García, que sugirió al equipo de gobierno de IU en Langreo que se dije en sus colegas de Mieres donde se han privatizado varios servicios públicos.

María Antonia García tampoco le compró a Cases la justificación de la subida de impuestos por el cierre de la térmica, "que ya se contempló en los presupuestos de 2022 y 2021", recordó la popular. En su opinión "se suben los impuestos para hacer frente al gasto de personal".

El debate fue de guante blanco durante las casi tres horas que duró el Pleno de ayer. El alcalde, Roberto García, recordó una petición que ya trasladó a los miembros de la corporación: "El en gobierno hay que ser responsable y en la oposición hay que ser respetuoso" Así fue, más o menos.