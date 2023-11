El festival de cortometrajes de Mieres encumbra al realizador somalí Mo Harawe

La cinta "Will my parents come to see me", dirigida por el cineasta somalí Mo Harawe, ha sido la gran vencedora del festival de cortometrajes Mieres Under-60’ Film Festival (Muff 2023). La obra se llevó los premios al mejor cortometraje, mejor dirección y mejor montaje en la sección internacional del certamen. En el marco del festival, celebrado el pasado fin de semana, se proyectaron 95 cortometrajes de ficción, documental y animación repartidos en diferentes categorías.

Junto a "Will my parents come to see me", en la competición internacional la cinta francesa "Les chenilles", de Michelle y Noel Keserwany, también se llevó un buen botín. Ganó el galardón al mejor guion y también se hizo con los premios a la mejor interpretación. El premio a la mejor fotografía, por su parte, fue para el cortometraje francés "I promise you paradise", de Morad Mostafa. "As if it could", cinta belga dirigida por Ada Güvenir, obtuvo el premio al mejor cortometraje de animación, mientras que, en esta misma categoría, "Sleda", dirigida por el húngaro Asparuh Petrov, se marchó con una mención especial.

En la sección "Escuelas" –donde se incluían obras de diferentes escuelas de cine europeas el premio al mejor cortometraje– fue para "La herida luminosa", del realizador español Christian Avilés, de la escuela catalana ESCAC. En el apartado "Be Short, Be Fast, Be Punk", el premio fue para el corto español "Nada de nada", del director Gastòn Haag.

También hubo protagonismo para el cine regional, ya que los cortometrajes asturianos contaron con su propia sección. El ganador en esta categoría fue Elmer Guevara, director de "Fañagüetu". "Les praeres", de Iván Fernández se hizo con una mención especial.

En la competición infantil "Muffy", entre los cortometrajes más valorados por el público y el jurado estuvieron "Què li passa al cel", dirigido por Irene Iborra y elegido el mejor cortometraje, y "Code rose", cinta francesa dirigido por Taye Cimon, Sandra Leydier, Pierre Coëz, Manuarii Morel, Julie Groux y Romain Seisson, premiada con una mención especial. El Premio del Público al mejor cortometraje del festival fue para la cinta de animación franco-portuguesa "Ice Merchants".