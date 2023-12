"Hay pacientes que llegan a pasar días en los pasillos", denuncia el personal de Urgencias

Los trabajadores de Urgencias del Hospital Valle del Nalón (médicos, enfermeros y técnicos auxiliares) "padecen y lamentan" la atención que se está prestando a los pacientes en los últimos días, en los que el servicio se ha visto saturado. "Todo el personal se posiciona y solidariza con la población, que tiene derecho a una hospitalización adecuada y no debería sufrir esta situación cuando es evitable". El colectivo afirma que la plantilla en el servicio ha disminuido y recuerdan la "fuga de personal de todas las categorías en los últimos meses".

En una carta rubricada por los tres colectivos profesionales, los sanitarios quieren desmentir las afirmaciones de los gestores del Hospital y del área sanitaria VIII (valle del Nalón), en las que se afirmaba que la saturación puede asociarse a un "pico de atención". "El gerente reconoce una sobrecarga asistencial, y aún no ha llegado el pico real de infecciones respiratorias", afirman los sanitarios, que añaden que el Valle del Nalón "cuenta con un porcentaje alto de población envejecida, que va a necesitar más uso de los recursos, y no podemos ocultar la cabeza bajo tierra negándoselos".

Según médicos, enfermeros y auxiliares, "desde hace meses se comunicó a los superiores la situación de sobrecarga y deterioro de la asistencia, la falta de calidad en la atención y la pérdida de intimidad para el paciente que supone este tipo de actuación, la de limitar los recursos a disposición del ciudadano", lo que deriva en "la hospitalización de pacientes en los pasillos durante horas, a veces incluso días". Situaciones que hacen que "el personal de Urgencias, además de ocuparse de su trabajo, tenga que encargarse de los pacientes precariamente hospitalizados. Duplicarse no es siempre posible y en urgencias, a veces hay pacientes que se debaten entre la vida y la muerte y no pueden esperar". La plantilla subraya que "estamos acostumbrados a dar todo lo que podemos en las situaciones que así lo requieran, como puede ser por una sobrecarga real puntual, pero no se debería jugar con la calidad de atención y la pérdida de intimidad cuando hay recursos no empleados".

Los trabajadores del área de Urgencias afirman que se ha producido una "fuga de personal" en los últimos meses, sobre todo entre médicos y enfermería, y aseguran "no entender" a qué personal "extra" se refiere el gerente del hospital, "dando a entender que hay personal por encima de plantilla, cuando no es así".

Inciden auxiliares, enfermeros y médicos en que no se están utilizando todos los recursos disponibles en el centro hospitalario, lo que provocó situaciones como la del miércoles, una saturación en urgencias, con 50 pacientes siendo atendidos en el servicio, 18 de ellos en los pasillos esperando por una habitación.