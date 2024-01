Niebla, nevada y una decena de pistas abiertas en el estreno de la temporada de esquí en Fuentes de Invierno

Si el pasado lunes era Valgrande-Pajares la primera estación de la Cordillera en abrir sus puertas, este miércoles se ha sumado Fuentes de Invierno. Lo ha hecho con una jornada marcada por la nieve y por la niebla, que en cualquier caso no ha sido impedimento para que más de 300 escolares del programa de la Semana Blanca y varias decenas de esquiadores y snowboarders particulares subieran a la estación allerana para dar las primeras bajadas del curso invernal 2023-2024.

Poco antes de las diez de la mañana, cuando la estación llevaba abierta menos de una hora, una treintena de coches estaban ya en el parking de Fuentes de Invierno. En algunos de ellos, los usuarios todavía estaban preparándose para comenzar la temporada de esquí. Mientras se calzaban las botas y preparaban tablas y esquís, del cielo se desprendían tímidos copos para afianzar la nieve que Fuentes tenía en sus pistas y que le permitió abrir una decena de ellas. En total, los usuarios disfrutaron de más de 6,5 kilómetros esquiables en un complejo que tenía operativos cuatro de sus cinco remontes, todos a excepción del que da acceso al sector de La Llomba.

Varios de los primeros usuarios de la temporada en Fuentes de Invierno venían de Avilés. Es el caso de Sergio López, que aseguraba a pie de pista estar deseoso de pegar sus primeras bajadas. "La verdad es que había muchas ganas de nieve y hoy es el primer día que vamos a esquiar aquí. La nieve se siente muy bien y esperemos que dure ya toda la temporada", indicaba. Junto a él estaban Sergio Parro y Guillermo Álvarez, este último, el único del grupo con esquís. Todos los demás le daban al snowboard. "Ya tocaba poder estrenar la temporada, teníamos muchas ganas", apuntaban los jóvenes. "Ya desde la subida del puerto se notaba que la nieve iba a estar muy bien", señalaba Sergio Parro. "Solo faltaba que hubiera sol, pero todo no se puede pedir", agregaba Álvarez.

También de Avilés llegaba Eduardo Lombardía. "Es el primer día del año para mí y tengo muchas ganas de esquiar, además con un tiempo que me gusta", indicaba el joven mientras caía la nieve. "Estoy acostumbrado a esquiar en Andorra y las jornadas que más me gustan son cuando está nevando, así que el día es perfecto", indicaba el joven, que agregaba que "tenía ya 'mono' de nieve, porque cuando cayeron las primeras nevadas y no daba aún para abrir las ganas de esquiar ya se disparan".

Mientras tanto, en la zona más próxima a la Escuela de Esquí de Fuentes de Invierno, un grupo de niños y niñas, uniformados con petos naranja fosforito, se calzaban los esquís y las tablas y esperaban por los monitores que los iban a acompañar. Se trataba de los más de 300 escolares (310 concretamente) que participan en el primer turno de la Semana Blanca en Fuentes de Invierno. Dos colegios de Oviedo, dos de Gijón, uno de Noreña y uno de La Felguera habían llevado a sus estudiantes a participar en este programa que tiene como objetivo acercar a los niños al mundo de la nieve. "La verdad es que estamos contentos de haber podido abrir y de poder tener aquí a los chavales. Si no hubiera sido muy difícil reubicarlos", confesaba Armando Valdés, director de la Escuela de Esquí.

A unos kilómetros de Fuentes de Invierno, también estrenó la temporada San Isidro. No había mucha afluencia en pistas a primera hora. La estación leonesa abrió cinco pistas y menos de media docena de kilómetros esquiables. Aun así, los deportistas también disfrutaron del estreno. Junto a miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que eligió las instalaciones leonesas para realizar maniobras. La otra estación leonesa, la de Leitariegos también estrenó el curso este miércoles

Con todo esto y las nevadas que se esperan para estos días, los complejos asturianos esperan afianzar la nieve de sus pistas e incrementar sus dominios esquiables. De momento, los usuarios ya pueden disfrutar del deporte blanco y desquitarse del mes de retraso con el que abrieron loas estaciones.