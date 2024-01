Crónica del primer día de esquí en Pajares: mil esquiadores y "muchas ganas"

Si se pudiera elegir una forma de empezar la temporada de esquí en Asturias, muchos aficionados hubiesen pedido un día como el de ayer. Quizás un mes antes, pero desde luego, con las condiciones que pudieron disfrutar esquiadores y snowboarders: sol, buena nieve y frío. Esos condimentos disfrutó el casi millar de usuarios que participaron en la primera jornada de la campaña en Valgrande-Pajares. Por el momento, Fuentes de Invierno aún no ha logrado abrir la temporada, aunque espera hacerlo este mismo miércoles.

La mañana arrancó fría en Pajares. Aunque la estampa que se podía observar gracias al sol parecía primaveral, los termómetros, en la parte alta de la estación, estaban desplomados. Entre seis y siete grados bajo cero en los primeros compases del arranque de la temporada acompañaron a los esquiadores más madrugadores. Algunos estaban ya a primera hora con las botas puestas y esperando que Javier Martínez Iglesias, director del complejo invernal, diese la orden de poner en marcha los remontes.

Un director al que la sonrisa no se le borraba de la boca. Sabe que aún le queda mucha faena por delante y confía en que la próxima semana caiga más nieve que permita abrir más pistas. Pero este lunes era un hombre satisfecho. Tomó la decisión de no iniciar la temporada el fin de semana y aguantar un par de días para trabajar y producir más nieve artificial. Y la prueba de que fue un acierto la comprobaron el casi millar de entusiastas que se acercaron a Valgrande-Pajares. Las pistas abiertas (22) y los más de diez kilómetros esquiables estaban en unas excelentes condiciones.

"Es una magnífica forma de empezar la temporada, aunque lo hayamos hecho un pelín más tarde de lo que deberíamos. Nos daba previsión de niebla, pero sopló viento por la mañana y se llevó la niebla y las nubes, tenemos un día espectacular", señalaba Martínez Iglesias. El director de Pajares explicó que, aunque no toda la estación está abierta, "se puede llegar de arriba a abajo perfectamente, con más de 10 kilómetros de pistas más el esquí de fondo, con el Valle del Sol y el Tubo abierto". "Mejoraremos pistas fabricando con la nieve artificial, y también esperamos alguna nevada esta semana", señalaba Martínez, que espera que "si de aquí hasta el final lo hacemos de seguido, será una buena temporada".

Los esquiadores, mientras, se lo pasaban en grande. El lenense Enol Campomanes fue uno de los primeros en llegar a Pajares. "Tenía muchas ganas de poder subir porque además soy novel y me apetecía mucho estrenar la temporada y aprender", explicaba. "La nieve está perfecta y hace un día estupendo", señalaba el joven mientras se calzaba la tabla, con la telecabina a su espalda, para pegar una nueva bajada.

Ignacio y Javier Rivela llegaban de Oviedo: "Llevábamos unas dos semanas esperando para subir y quitar un poco el mono de esquiar". Habituales de Pajares, –"esquiamos aquí desde los 3 años"–, estos dos usuarios aún ponen en valor la telecabina de la estación, que cumple su segunda campaña. "La verdad es que si coges un día como el de hoy en el antiguo telesilla, con el frío que hace, lo hubiéramos pasado mal", apunta Javier Rivela. Las pistas, para ellos, lucen perfectas: "Tienen nieve nueva y está muy bien trabajada".

De los primeros en subir a Pajares fueron también los candasinos Pelayo Aragón, Rodrigo Palomares y Pelayo García. Tres jóvenes aficionados al snowboard que ya llevaban unos cuantos descensos por las pistas cuando no eran siquiera las once de la mañana. "Había muchísimas ganas porque, aunque había nevado un poco, todavía no estaba para abrir y había muchas ganas", señalaban los candasinos. Al igual que los ovetenses, estos jóvenes ven que la telecabina de Pajares lleva a la estación a otro nivel. "Podemos aprovechar mucho más el día, antes echabas 20 minutos en subir, con frío... Ahora en cinco minutos estás arriba, y con la comodidad del remonte", señalaban poco antes de calzarse las tablas y lanzarse por las pistas del Valle del Sol.

La jornada inaugural de la temporada 2023–2024 atrajo a las pistas a cerca de un millar de esquiadores. Jóvenes, veteranos, habituales y no tanto... Porque todo el que conozca un poco el mundo de la nieve, sabe que los esquiadores esperan la llegada del manto blanco como agua de mayo. De entre los veteranos, el lenense Higino Sánchez, que lleva más de 40 años esquiando en Pajares, explicaba que "este primer día está siendo muy bueno, hay alguna placa de hielo, pero en general muy bueno", indicaba. Sánchez recogía los esquís junto a dos amigos a la puerta de la cafetería ubicada en el Cuitu Negru.

Una cafetería que estaba atestada de usuarios por primera vez esta temporada. "Esperemos que ya podamos tirar con la nieve hasta final de temporada", señalaban los responsables del establecimiento, en uno de los pocos momentos de tranquilidad que tuvieron durante la mañana. Con el curso invernal ya estrenado en Valgrande-Pajares, ahora falta por abrir Fuentes de Invierno. En el valle de San Isidro, las nevadas fueron algo menores que en el concejo lenense, y ni la estación allerana ni la leonesa de San Isidro han conseguido abrir aún sus puertas. En Fuentes de Invierno, trabajan a destajo para tratar de pisar la nieve y adecuar las pistas para que mañana, miércoles, se pueda estrenar el curso.

Además de los esquiadores asturianos, los complejos de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno esperan con ganas recibir también a los foráneos. Especialmente el sector hostelero. Una de las frases de Adrián Barbón con la llegada del AVE era que un madrileño podía estar en tres horas esquiando en Asturias. La nieve ya les aguarda.

La llegada de un temporal dejará nieve entre hoy y el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó ayer de la llegada de una dana (depresión aislada en niveles altos) a partir de hoy, martes. Entrará por el Cantábrico y afectará a la Península y las Baleares. Explica la Aemet que, hasta el jueves, se espera "un episodio de nevadas con precipitaciones en prácticamente toda la Península y Baleares, menos probables en Galicia". Y, pese a que todavía mantienen incertidumbre sobre la intensidad de las nevadas, la previsión de es de que nieve a cualquier cota en el interior de la mitad norte desde el martes. El miércoles las precipitaciones serán más intensas y el jueves la dana irá dejando menos nieve en la Cordillera.