Las Guisanderas reivindican la cocina regional: "Tenemos de todo, pero no sabemos venderlo"

Las Guisanderas de Asturias lo tienen bien claro. Los fogones siempre han sido cosa de mujeres, aunque luego el poder y el prestigio de las cocinas se lo llevasen hombres. Por eso tuvieron que luchar duro para lograr el reconocimiento que ahora tienen como guardianas del saber culinario tradicional de la región. Amada Álvarez Pico, presidenta del Club de Guisanderas de Asturias, recibió acompañada de trece compañeras el galardón de "Asturianas del mes" de LA NUEVA ESPAÑA, que reconoce sus primeros 25 años de trabajo en favor de la cocina asturiana. La presidenta de las Guisanderas explicó que recibían "este premio con una enorme alegría, sobre todo viniendo de LA NUEVA ESPAÑA, el periódico de más tirada en Asturias y que está siempre presente en la barra de nuestros bares y restaurantes tanto para nuestros clientes como para nuestra propia lectura".

Amada Álvarez Pico, con una portada de LA NUEVA ESPAÑA dedicada al «Asturiano del mes» concedido al Club de Guisanderas de Asturias, con Evelio G. Palacio, a la izquierda, y Gonzalo Martínez Peón. | / Ana Paz Paredes

Álvarez Pico recordó que no fue fácil llegar hasta donde lo han hecho hoy, siendo reconocidas por su trabajo de protección, mantenimiento y difusión de la cocina asturiana tradicional. "El camino fue duro, sobre todo que nos admitieran al principio en este mundo de grandes cocineros que pensaban que nosotras éramos como unas amas de casa que de repente salían a la palestra en el mundo de la cocina. Pero el tiempo nos dio la razón y también nuestra trayectoria. Fue como luchar a contracorriente porque además por aquel entonces estaba muy en auge la cocina de autor", explica con emoción. Y añade: "No olvidemos que la cocina siempre ha sido matriarcal. No hay cocinero que no recuerde a una madre, unas tías, una abuela, al hablar de sus maestras, de sus fuentes, de sus inicios".

Relevo generacional

Ese saber tradicional sigue transmitiéndose de madres a hijas. "Existe relevo generacional en el Club; tenemos hijas de guisanderas que son excelentes continuadoras". Así esperan aumentar el número de 40 guisanderas que forman parte del Club en la actualidad y rejuvenecerlo "con otras que tengan un rango de edad que les permita, al menos, continuar veinte años en activo", explicó.

Pero cada vez es más difícil encontrar relevo fuera de las familias. La presidenta de las Guisanderas destacó que "no hay vocaciones. Actualmente hay una falta importante de cocineras y cocineros profesionales, buenos profesionales. Están saliendo muy pocos. O buscamos base o nos vamos a tener que ir a cinco días de reflexión", dijo con fina ironía.

Las Guisanderas también llaman a valorar más los productos de la tierra. La gastronomía y los productos asturianos "están incluso más valorados fuera de Asturias que en la propia tierra", asegura Amada Álvarez. "Tenemos un mar Cantábrico maravilloso que nos abastece de todo, una ganadería de lo mejor y qué decir de nuestra agricultura y nuestra huerta, que es maravillosa. Tenemos de todo, lo que pasa es que no sabemos venderlo bien", explicó la presidenta de las Guisanderas, que el año pasado celebraron sus 25 años con numerosas iniciativas, entre ellas la publicación de un libro propio de recetas.

El director del periódico, Gonzalo Martínez Peón, y el subdirector Evelio G. Palacio entregaron a las Guisanderas una portada exclusiva del diario dedicada a la concesión del premio, una caricatura de la presidenta del dibujante del periódico Pablo García y el galardón propiamente dicho, una estela de Legazpi. Martínez Peón señaló que "con la concesión del ‘Asturiano del mes’ quisimos sumarnos a la celebración de los 25 años de la brillante trayectoria del Club de Guisanderas".