El grupo de Vox en la Junta General del Principado ha sido el primero en mover ficha y registrar una propuesta para iniciar "de manera urgente" los trámites para ejecutar el desdoblamiento del Corredor del Nalón. La portavoz Carolina Pérez ha reclamado al Gobierno regional una "modificación presupuestaria para incluir este año una partida de cara a elaborar el proyecto, así como dotar presupuestariamente la obra en las cuentas de 2025".

Vox pide que esta transformación en autovía se lleve a cabo "desde Sama hasta Laviana". Con la inclusión de esta partida presupuestaria para el proyecto –y no para el estudio de viabilidad, como defiende el Gobierno regional por ahora– Vox quiere que el desdoblamiento no se convierta en una promesa más que no se acabe ejecutando".