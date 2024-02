La "guerra" de pastos se recrudece en Pinos: una sentencia puede echar a Mieres de sus pastizales en León

La "guerra" de pastos que se libra en el puerto Pinos desde hace décadas acaba de sufrir una alteración en lo que se refiere al equilibrio de fuerzas entre el Ayuntamiento de Mieres, por un lado, y las parroquias de León contrarias a que el monte siga siendo gestionado desde Asturias. El Juzgado número 1 de lo Contencioso Administrativo de Oviedo acaba de fallar a favor de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, que decidió en su momento pleitear al considerar que una administración local, como el Consistorio mierense, no puede gestionar terrenos en otra comunidad "por mucho que sea propietario de los mismos", como sucede en el caso de Pinos, que fue adquirido en subasta pública hace casi un siglo (1926).

La sentencia considera "ilegal" que el Ayuntamiento de Mieres realice actividades ganaderas en Babia". Los alcaldes pedáneos de las parroquias leonesas de Pinos, Villargusán, Candemuela y San Emiliano parecen más decididos que nunca a asumir la gestión del puerto ganadero y ya han anunciado que pedirán la ejecución de la sentencia , reclamando al tiempo a la Junta de Castilla y León un proyecto regional para Babia. Estos pueblos perciben que a nivel autonómico no cuentan con el respaldo que Mieres sí recibe del Principado.

La sentencia afecta al que con diferencia es el mayor pastizal de Mieres. Pinos reúne cada verano alrededor de 1.500 reses de ganaderías mierenses. El gobierno local ya tiene decidido que recurrirá la sentencia , "ya que no entendemos como siendo una propiedad privada se pretenda la no utilización por parte de su legítimo dueño". Los gestores municipales explicaron su punto de vista: "El Ayuntamiento de Mieres era el único concejo que a principios de 1900 no tenía montes públicos como el resto de los municipios de la comunidad y, por eso, se tomó la decisión de comprar los puertos hoy denominados Pinos, haciendo un esfuerzo económico y buscando favorecer a la clase ganadera del concejo". El Consistorio adquirió los terrenos en pública subasta, terrenos que pertenecían a la familia Sierra Pambley. "En dicha escritura queda recogido el derecho de los ganaderos adscritos a los cuatro pueblos circundantes a poder llevar a pastar sus ganaderías conjuntamente con los ganaderos de Mieres. En ningún momento se ha puesto en duda ni se ha propuesto revocar estos derechos", señalan los portavoces del gobierno mierense.

Las ganaderías

En León parecen decididos a impedir cualquier tipo de gestión del Ayuntamiento de Mieres en suelo de Babia. "Mieres no puede fomentar la ganadería de la raza asturiana de los valles. Su actuación es ilegal porque no es competente", apuntan los portavoces de las parroquias. "Vamos a pedir que las 1.500 cabezas de ganado que suben desde Asturias de forma ilegal no lo hagan ya este verano", apuntan igualmente. El desencuentro ganadero ha derivado en un conflicto territorial que tiene como telón de fondo la "sobreexplotación" de los pastos, donde cada verano se juntan 1.500 cabezas asturianas y unas 700 leonesas. Se trata de un espacio catalogado como Reserva de la Biosfera. El Ayuntamiento de Mieres ha venido solicitando a los ganaderos de León que respeten los periodos de acotamiento, hasta el 1 de junio, para que se regenere la hierba tras la temporada de nieve. Por su parte, desde Babia han sostenido que el Consistorio mierense carece de competencias para poder imponer medidas de uso.