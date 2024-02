Malestar en San Martín por la retirada de subvenciones a entidades festivas

La exclusión de entidades de festejos emblemáticas de San Martín del Rey Aurelio del reparto de subvenciones municipales ha generado malestar en el tejido asociativo del concejo. La polémica se deriva de sociedades que, como la entidad de festejos de Blimea, fueron puntuadas con un cero en el apartado relativo a la inclusión de "grupos de reconocido prestigio" en sus programas, cuando sí hubo actuaciones de orquestas punteras en la región. También se quejan de que la resolución es confusa. Entre las afectados también están los colectivos que organizan las fiestas del Pote y las de El Entrego.

El gobierno local de San Martín ha manifestado su intención de revisar las bases para próximas convocatorias, si bien las entidades temen quedarse sin el dinero de 2023. Los responsables municipales aseguraron que "se llega a esta situación como consecuencia de la aplicación de unas bases aprobadas por todos los grupos políticos". En esas bases "se establecía un mínimo para poder acceder a la subvención y con unos criterios que, viendo los resultados, no son los óptimos. Los técnicos encargados de la valoración de las solicitudes tuvieron que acogerse a las mismas", apuntaron.

"Los errores hay que corregirlos", prosiguieron las mismas fuentes, "y el equipo de gobierno planteará la modificación de esas bases y la toma de medidas que puedan enmendar esta anomalía. Desde el equipo de gobierno siempre se valoró la importancia de las asociaciones y colectivos en la organización de eventos y actividades y así debe seguir siendo, por lo que se trabajará para solucionar la situación actual y que no vuelva a ocurrir en el futuro".

Irene Lera es presidenta de la Sociedad de Festejos "Nuestra Señora de las Nieves", de Blimea, entidad que organiza las fiestas patronales de la localidad y los festejos gastronómicos de los pimientos. "En nuestras redes sociales hemos publicado nuestro proyecto, en el que están las orquestas y grupos musicales. Y nos puntuaron con cero puntos. Como si no hubiera música en las fiestas, cuando en la facturas que tenemos que presentar para la subvención aparecen los pagos a las orquestas".

Lera indicó que las bases dicen que "tienen que ser de reconocido prestigio y han venido orquestas muy potentes dentro del panorama regional. No sé a quién hay que traer entonces, porque nos han dejado con cero puntos. Nos hemos quedado sin 900 euros de las patronales y sin otros 900 de las fiestas gastronómicas".

La presidenta de la entidad también señaló que reclamarán. "Dicen que van a cambiar los criterios, pero de momento ya nos hemos quedado sin el dinero del año pasado. Vamos a reclamar, aunque no creemos que sirva para nada, porque ya está el año cerrado y se van a dar ya. Con lo que el año 2023 ya nos quedamos con cero euros. Estamos muy disgustados: el proyecto que presentamos era de los más completos y recoge las orquestas, las sesiones vermú, las charangas... Es como si no lo hubiera leído, o como si para ellos no fuera suficiente"

Adrián García, secretario de la Asociación de Festejos de El Entrego, que organiza la patronales, les cebolles rellenes y el descorche de la sidra, afirmó que "la resolución nos llegó ayer y nos cogió un poco por sorpresa, porque en principio nos habían adjudicado la subvención tanto para las fiestas gastronómicas, que ahora hemos perdido, como para las patronales. Queremos hablar con el Ayuntamiento para reunirnos y que nos aclaren lo que ha pasado. Tenemos dudas, porque nos dan unas puntuaciones que después no salen en la resolución final".