Hartazgo por "la comedia" de la política ferroviaria en Langreo: los vecinos se movilizan ante la Delegación del Gobierno

Ya son demasiados años, demasiadas promesas y demasiadas mentiras. Así lo ven los miembros de la Plataforma por el Soterramiento de Langreo que este miércoles se concentraron ante la Delegación del Gobierno en Asturias, en la Plaza de España de Oviedo, "por el futuro de la línea Gijón-Laviana, por un ferrocarril público y de calidad".

"Íbamos a manifestarnos durante la visita del ministro de Transportes, Óscar Puente, el 14 de febrero, porque hacía un año de nuestra última reunión con la delegada del Gobierno, Delia Losa, y el responsable de ADIF en la zona, Julio Corbalán, pero al final lo tuvimos que retrasar", explica Xuacu de Hoyos, portavoz de la plataforma. "Desde el 14 de febrero de 2023 hemos enviado diez correos electrónicos y un petición por escrito solicitando información y no nos han respondido", añade De Hoyos. Quieren conocer la situación de las obras del soterramiento de Langreo. Óscar Puente aseguró que se acabarían en 2025 pero los vecinos ya no se creen nada "porque cada ministro que nombran viene con fechas y promesas que luego no se cumplen".

Los miembros del colectivo afean la actitud del Gobierno del Principado, "que es una comparsa de esos que vienen a vendernos la moto". Xuacu de Hoyos pide que "de una vez" el ejecutivo regional y la Mancomunidad del Valle del Nalón (Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso), "se pongan el frente de las peticiones".

"Estamos hartos y no queremos ser parte de esta comedia", añade el portavoz que lamenta que "ahora todo el mundo parece estar contento con la inversión de 50 millones de euros en la renovación de la línea Gijón-Laviana pero el servicios e volverá a cortar en mayo y ya va para dos años de obras".

De Hoyos denunció también el mal estado de las estaciones de Sama y La Felguera, donde además "se producen constantemente robos de materiales en las obras del soterramiento"