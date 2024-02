La obra para desdoblar el Corredor del Nalón no se abordará "antes de 40 meses"

El Pleno de la Junta General del Principado aprobó ayer por unanimidad iniciar "de manera urgente" los estudios necesarios para ejecutar el desdoblamiento del Corredor del Nalón. El parlamento asturiano dejó claro que hay intención de abordar esta actuación, pero el Gobierno autonómico (PSOE-IU) instó a Podemos, grupo promotor de la propuesta, a asumir una enmienda que evita establecer tiempos concretos de ejecución. En el transcurso del debate, el PSOE relacionó las dificultades técnicas para desdoblar el Corredor con "el urbanismo imposible del franquismo" y su impacto en el valle.

La intención de Podemos era que del hemiciclo saliera un compromiso firme para iniciar la obra antes de que acabe la actual legislatura, es decir, en el plazo de no más de 40 meses. El PSOE pidió supeditar la iniciativa a su viabilidad técnica y ambiental, sin establecer plazos. El diputado socialista Ángel Morales remarcó que "no resultará posible abordar una licitación en los próximos 40 meses". Adujo la "complicación técnica" y defendió que "no hay que crear expectativas irreales". Ahora bien, remarcó que el Gobierno regional "mantiene su compromiso con la actuación". Además de defender las medidas ya adoptadas en la peligrosa calzada para mejorar su seguridad, el PSOE subrayó la necesidad de reforzar el transporte público. Quiso apuntar igualmente que el problema de la alta siniestralidad del Nalón no puede ser achacable a los actuales gestores políticos. Morales se remontó a los tiempos de la dictadura: "El franquismo desarrolló un urbanismo imposible en el valle".

En los Presupuestos de 2024 solo hay reservados 20.000 euros para hacer un estudio preliminar sobre el desdoblamiento. Las cuentas regionales se aprobaron antes de que, el pasado 31 de enero, el debate sobre la inseguridad en esta calzada se reabriera a raíz un accidente con dos víctimas mortales. "Se necesitan medidas urgentes. Los estudios son necesarios como paso previo, pero el desdoblamiento debe verse como una emergencia", señaló Covadonga Tomé (Podemos).

La oposición

Todos los grupos parlamentarios respaldaron la proposición no de ley planteada por Podemos, aun con la enmienda que asume que la obra no arrancará en los próximos tres años. El apoyo a la moción no evitó críticas al Gobierno desde la oposición. La diputada del PP Cristina Vega acusó al Ejecutivo de "ir por detrás de los problemas". Expresó su desconfianza ante al desarrollo del proyecto: "La viabilidad técnica y ambiental no debe ser un problema, pero dentro de cuatro años podemos encontrarnos con que todo lo pactado se ha quedado en papel mojado".

Gonzalo Centeno (Vox) acusó a la administración socialista por "esperar a que los problema se arreglen solos". Afeó al Gobierno que haya querido "trasladar el problema de inseguridad a los ciudadanos, pidiendo simplemente prudencia". Como el PP, auguró que "dentro de cuatro años seguiremos igual".

Por Foro, Adrián Pumares fue crítico con la última medida adoptada para evitar accidentes en el Corredor. Se trata de la nueva línea continua de color rojo que servirá para reforzar la prohibición de adelantar en el Corredor entre Sama y El Entrego. "Es una tomadura de pelo a los usuarios, como también lo es echar la culpa al franquismo de la alta siniestralidad d este tramo", señaló Pumares.

Junto con la línea continua de color rojo que ya luce en la calzada, están previstas otras medidas a corto plazo, como la reducción de la velocidad máxima autorizada a 80 kilómetros por hora y la instalación de radares.