Pepe Álvarez, líder de UGT: "Hay que explicar a los jóvenes que sin sindicatos no habría derechos laborales"

El secretario general de UGT participó en su séptimo acto de homenaje a Manuel Llaneza, y lo hizo con una intervención en la que reivindico que la fuerza y el poder de los sindicatos. "Hay que explicar a los jóvenes que a día de hoy, sin sindicatos estaríamos en la ruina. Y que todos los derechos y todo lo que tenemos ahora es gracias a la lucha obrera y de los sindicatos". "El sindicalismo en nuestro país ha tenido un papel fundamental en nuestro país, y sin ellos no hay nada, aunque a veces tengan poco reconocimiento", aseguró Álvarez. "Es importante que la sociedad reconozca el papel no de los dirigentes, sino de los sindicatos", agregó para asegurar que "en las empresas donde hay sindicalismo los salarios suben y las jornadas se reducen, y donde no hay sindicatos, la explotación aumenta de manera infinita", dijo Álvarez.

Puso como ejemplo a EE UU del poder sindical: "Es un país en el que la afiliación fluctúa mucho, y cuando hubo momentos de fuerte sindicación, el reparto de la riqueza fue más justo. Ahora que no hay tanta, la riqueza se ha ido de manera my exagerada al capital y no a los trabajadores". Álvarez, que aseguró que la ultraderecha "quiere destruir a los sindicatos", puso sobre la mesa la hoja de ruta a seguir por la UGT. "Tenemos que dejar de hablar de situaciones políticas y si de las cosas de las personas", apuntó, para ponerse como retos la "jornada de 37,5 horas, la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.290 euros, que es el 60% del salario medio, a un sistema que permita la jubilación de las personas en buenas condiciones físicas y psíquicas".