La segunda edición de FilmLAB LaC6 concluye el 27 de febrero con un Pitch

La segunda edición del laboratorio de creación de proyectos cinematográficos en su fase inicial promovido por SODECO concluirá con la presentación de los/as jóvenes autores/as de los seis proyectos seleccionados ante un grupo de expertos nacionales de la producción, distribución y exhibición cinematográfica. El jurado del Pitch estará compuesto por Silvia Fuentes, Productora Ejecutiva de Sétima, María Rubín, responsable de cine español de Movistar Plus, Alberto Díaz , fundador de YAQ Distribución, y Cristián Franco, director de la Filmoteca de Cantabria. Los autores y autoras de FilmLAB LaC6 presentarán sus proyectos al jurado que compartirá sus impresiones y dudas sobre cada proyecto, además de deliberar posteriormente sobre los dos premios que se entregarán en esta sesión de clausura: Mejor Proyecto y Mejor Pitch.

Los títulos y nombre de las autoras y autores de los proyectos son: Avril (Julia Caso y Bárbara Fernández), Dos hermanos (Fernando Lorenzana), El valle del silencio (Olaya Pena), La Soterraña (Antonio Llaneza), Ladrones de fe (Juan Mier) y Lo que fuiste (Iván Ladeiras) que han sido mentorizados por los cineastas Álvaro Gago, Ángeles Huerta y Marcos M. Merino durante los cinco meses que ha durado el laboratorio. El programa de formación ha incluido en esta edición 26 sesiones/encuentros con 23 profesionales de la dirección, el guión, la animación, el montaje, el sonido, la producción, la distribución o la difusión cinematográfica, además de cinco encuentros one to one con otros tantos profesionales en activo para acompañarles en la creación del proyecto y la elaboración de un dosier de dirección y producción que les permita competir en la búsqueda de financiación pública y privada, autonómica, nacional o internacional. La edición de este año ha contado, entre otros, con Manuel Martín Cuenca, Samuel Fuentes, Leire Apellaniz, David Machado, Diego Staub, Ángeles Huerta, Álvaro Gago o Chelo Loureiro cuyos trabajos recientes han sido reconocidos en más de 100 festivales internacionales en el último año o, en el caso de Loureiro, con tres Premios Goya consecutivos por sus producciones de animación.

Promovido por el HUB LaC6 de SODECO, la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras de Asturias S.A., con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA) y el fondo europeo Next Generation para la recuperación económica, y el apoyo de HUNOSA y el Ayuntamiento de Mieres, el programa FilmLAB LaC6 ha sido ideado para adaptarse a las singulares necesidades de la creación y producción audiovisual en Asturias. El laboratorio se dirige a jóvenes creadores y creadoras de la dirección, guión o producción cinematográfica que tengan formación audiovisual y una idea de proyecto de largometraje o cortometraje en su fase inicial. 38 jóvenes de 11 concejos diferentes -la mayoría con formación superior- han concurrido con sus proyectos de película al proceso de selección de las dos primeras ediciones de FilmLAB LaC6.

El HUB de Emprendimiento e Innovación LaC6 fue desarrollado por SODECO en 2020 con el objetivo de acelerar la creación de proyectos empresariales a través de programas de tutorización con la colaboración de entidades de relevancia nacional. El HUB actúa en los siguientes sectores de actividad: audiovisual, agroalimentario, energía, recursos naturales, turismo y nanotecnología.

SODECO tiene por objetivo contribuir a la diversificación de la estructura económica de la comarca minera central asturiana, apoyando la creación de empresas o el fortalecimiento de las ya existentes, fomentando el espíritu emprendedor y la creación de empleo alternativo a la minería en su zona de actuación.

Desde su constitución en 1988, según Real Decreto y en virtud del acuerdo alcanzado entre Principado de Asturias, HUNOSA y los sindicatos mineros, SODECO ha participado en más de 160 proyectos asentados en las comarcas mineras centrales asturianas, con una inversión total superior a los 450 millones de euros con una aportación de SODECO como participación temporal de más de 60 millones de euros, que generaron inicialmente más de 3.400 puestos de trabajo. Igualmente, y a través de sus centros de empresa de Mieres y El Entrego, SODECO facilita la actividad empresarial y de emprendimiento, siendo además el primer gestor de fondos creado en Asturias de capital semilla.