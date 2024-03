Este es el boxeador que golpea "más rápido" del mundo (y es de Mieres)

Si el boxeo fuera equiparable al atletismo, Mieres tendría al capeón mundial de los cien metros lisos. El Guinness World Records, conocido hasta el año 2000 como Libro Guinness de los récords, acaba de certificar el logro que un conocido preparador mierense alcanzó hace año y medio. Juanma Llaneza fue capaz de soltar un total de 412 golpes de brazo extendido en un minuto. Es decir, consiguió propinar casi siete puñetazos por segundo. Fue el fruto de muchas semanas de entrenamiento y de estudio. “Tuve que bajar diez kilos de peso y preparar cada detalla de manera extremadamente metódica, pero al final lo conseguimos”.

Juanma Llaneza, durante el asalto al récord. / LNE

No menos esfuerzo ha requerido cumplir con los parámetros de homologación que demanda el Guinness World Records. El video que acredita la hazaña fue rechazado inicialmente, pero finalmente, tras ser adaptado a los requisitos técnicos que demanda la entidad, ha sido dado por bueno. Los 414 golpes contabilizados por el equipo de Juanma Llaneza se quedaron en 412 tras ser anulados dos de ellos por no cumplir con la extensión de brazo demandada. “La verdad es que ya me había despreocupado del tema, asumiendo que no me acreditarían el récord, para la notificación ha sido una grata sorpresa”, apunta este deportista mierense. De momento, ya tiene en su poder una acreditación provisional, pero en breve espera recibir el diploma que lo designa oficialmente como récordman mundial, como el boxeador más rápido del mundo.

Juanma Llaneza, con su equipo de colaboradores / LNE

El logro de Juanma Llaneza tiene un componente de dificultad añadida. Cuando destrozó a raudos golpes el minutero del cronometro tenía ya 46 años. “Este récord fue muy popular hace unos años, pero casi todas las marcas destacadas son de chavales de 20 o 25 años”. En su caso, prácticamente doblaba la edad aconsejable para afrontar el reto: “Por mi constitución genética y características técnicas sabía que esta prueba se me iba a dar bien, pero al final todo gira en torno a la preparación técnica y física. En mi caso hice un gran esfuerzo con el apoyo de mi mujer, mis hijos y de mi cuñado”.

Juanma Llaneza lleva toda la vida vinculado al boxeo y al kick boxing. En su juventud fue un boxeador prometedor, pero no tuvo la oportunidad de dar el salto a profesionales. Pronto orientó su actividad hacia la preparación de otros luchadores, consiguiendo que alguno de sus pupilos haya llegado a ser campeón de España. Actualmente está al frente del Club Street Boxing, que cuenta con cerca de una veintena de deportistas que entrenan en Rioturbio.

Dos intentos

Fue a principios de 2022 cuando Juanma Llaneza se lanzó a intentar lograr el Guinness World Records de puñetazos en un minuto. Por entonces el objetivo era superar los 403 golpes que fijaban el listón de la marca. “En el proceso de acreditación del récord se elevó el registro hasta los 410, por lo que al me quedé con dos golpes de ventaja”.

El certificado del Guinness World Records. / LNE

El récord requirió de dos intentos. El primero fue en el mes de junio (2022), durante las fiestas del barrio mierense de La Villa: “Hacía un calor tremendo y no alcancé el registro, aunque me sirvió para darme cuenta de que estaba cerca”. Unas semanas más tarde, en septiembre, lo volvió a intentar, en este caso, en el polideportivo de Moreda. El sacrificio dio el resultado buscado: “Lo mejor es la sensación de la superación personal y saber que en ese momento eres el mejor del mundo en algo”, explica Llaneza. A decir verdad, la satisfacción íntima no fue lo primero que sintió: “Durante el ejercicio sufres mucho desgaste y cuando acabas de golpear sientes que te arden los hombros y también se te carga mucho el antebrazo”. Este entrenador mierense está orgullo y no del logro, sino de la capacidad de superación demostrada. “En el mondo de boxeo este récord tiene prestigio, pero en lo económico no te reporta nada”, subraya con buen humor. Con la acreditación del Guinness World Records se siente bien pagado.