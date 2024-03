Langreo lidera un programa juvenil internacional de cocina saludable

El espacio socioeducativo Arkuos de Langreo liderará el programa internacional Arkibalance, un "proyecto pionero que unirá a niños y adolescentes de Asturias y Massachusetts (Estados Unidos) con el objetivo de mejorar la salud y los estilos de vida a través de la cocina", indicaron los responsables de Arkuos, que detallaron que tres grupos de jóvenes de Langreo, Taramundi y Needham "compartirán experiencias en sesiones online sobre el valor cultural de la alimentación, los ecosistemas, la producción agrícola, ganadera y pesquera de cada territorio, la innovación en la cocina y la gastronomía sostenible".

En el proyecto colaboran el Ayuntamiento de Taramundi, el Colegio Broadmeadow, Imfahe (International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education) y Healthy Growth Foundation. Hasta el 9 de mayo, los jóvenes estarán conectados online en seis sesiones bilingües para "intercambiar experiencias alrededor de los hábitos alimentarios equilibrados, la cocina sostenible y la gastronomía saludable". Participarán también los chefs Pedro Martino y Xune Andrade, el nutricionista Esteban Alonso y las emprendedoras Ana Belén Marcos y Elena Fernández.