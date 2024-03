Todas a una: el valle del Nalón celebra actos conjuntos con motivo del Día de la Mujer

Bajo el lema "Súbete a este tren", las cinco concejalas de la Mujer del Valle del Nalón presentaron en el centro cultural "Vicente Álvarez" de Rioseco la programación que han organizado los Ayuntamientos de la comarca con motivo del 8M, el Día Internacional de la Mujer. Una jornada que será muy especial en el Valle, ya que el acto institucional tendrá lugar a mediodía en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, y la manifestación reivindicativa, por la tarde en Langreo.

En el acto se reivindicó el movimiento surgido con el Tren de la Libertad, que hace una década tumbó la reforma de la Ley del Aborto del Ministro Gallardón, que acabó dimitiendo. Este movimiento popular surgió desde Asturias, desde Gijón y desde Barredos. En el acto estuvieron las ediles de la Mujer de Langreo, Marina Casero; de San Martín, Gema Suárez; de Laviana, Jacoba García; de Sobrescobio, Berta Suárez y de Caso, María Garrido.

En primer término, Tensi Carmona, Miguel Fernández, Julio García y José Ramón Martín Ardines, en la presentación. / LNE

Habrá todo tipo de actividades: desde cine y charlas culturales, a talleres de autodefensa. Marina Casero indicaba que "hemos trabajado en una campaña variada, también hemos dedicado gran esfuerzo para que la manifestación regional del 8M sea todo un éxito". En este caso, la movilización rendirá homenaje a la langreana Anita Sirgo, figura destacada en la lucha antifranquista, fallecida a principios de año. Gema Suárez recalcó que el Tren de la Libertad supuso "un episodio de enorme relevancia social", del que hay que aprender que "los derechos y conquistas sociales no están nunca asegurados". Jacoba García añadía a esta reflexión que es fundamental el trabajo colectivo y la unidad, porque hay un objetivo común, "defender los derechos de las mujeres". Para Berta Suárez, en el Tren de la Libertad "tienen cabida todas las personas que entienden el respeto hacia los derechos femeninos". María Garrido, por su parte, subrayó que este tipo de celebraciones "brindan la oportunidad de reflexionar sobre los avances logrados, pero también de reconocer las brechas persistentes que aún enfrentamos".

A continuación, estas serán las actividades organizadas por cada uno de los cinco Ayuntamientos del Valle.

Programación en Langreo.

Presentación de la campaña "Mujeres Unidas"

Fecha: miércoles, 6 de marzo de 2024. 12:00 h.

Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento

Cine "O Corno"

Fecha: jueves, 7 de marzo de 2024. 20:00 h.

Lugar: Nuevo Teatro de La Felguera

*Gratuito entradas en taquilla

Pleno extraordinario 8M 2024

Fecha: viernes, 8 de marzo de 2024 12:00 h.

Lugar: Salón de Plenos

*En el transcurso de la sesión plenaria tendrá lugar una actuación musical a cargo del Grupo LA402

Manifestación 8M: "A golpe de tacón, dando tira"

Fecha: viernes, 8 de marzo de 2024 19:00 h.

Lugar: Parque Antonio García Lago. La Felguera – Parque Dorado. Sama

*Organiza Plataforma feminista 8M

Jornada "Feminismo en el MUSI".

Fecha: domingo, 10 de marzo de 2024.

Lugar: Museo de la Siderurgia (La Felguera)

Conferencia de Mabel Lozano.

Fecha: viernes, 15 de marzo de 2024. 19:00 h.

Lugar: Casa de Cultura “Escuelas Dorado”. Sama

*Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro, "Loba"

Fecha: sábado, 16 de marzo de 2024. 20:15 h.

Lugar: Nuevo Teatro de La Felguera

*Entradas a recoger a partir del día 6 de marzo en las oficinas del Departamento de Mujer e Igualdad en La Felguera

Charla, "Derechos de las Mujeres en Senegal"

Fecha: Pendiente (Semana del 18 de marzo de 2024)

Lugar: Casa de Encuentro de las Mujeres. La Felguera

*Organiza Asamblea de Cooperación por la Paz. Entrada libre

Talleres para Mujeres por el 8M

Taller de decoración de galletas 8M

Fecha: viernes, 22 de marzo de 2023. 17:30 h. – 18:30 h.

Lugar: Casa de Cultura “Escuelas Dorado”. Sama

*Gratuito con inscripción en el Departamento de Mujer e Igualdad en La Felguera

Taller de autodefensa femenino

Fecha: sábado, 23 de marzo. 10:30 h. -12:30 h

Lugar: Sala Polivalente Polideportivo de La Felguera

*Gratuito con confirmación en el teléfono 985.67.38.32

Otras actividades

Convocatoria del distintivo a la excelencia educativa en la promoción de la Igualdad 2024-2025

Fecha: viernes, 15 de marzo a 15 de mayo de 2024.

(Dirigido a I.E.S y Centros Educativos de Langreo)

Programación San Martín del Rey Aurelio

Martes 5 de marzo

18.00H. Encuentro Café. Asociaciones de Mujeres de San Martín del Rey Aurelio. Casa de Encuentros de Mujeres, Sotrondio.

Miércoles 6 de marzo

12.00H. “Paseo de la Igualdad”, homenaje a MUJERES CÉLEBRES. Calle Constitución, Sotrondio.

Viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer

11.30H. Entrega de Premio a la GANADORA del Concurso de Carteles.

12.00H. Pleno Extraordinario MOCIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

Photocall de la Igualdad. Comparte tu foto en el hastag #8Msanmartín

Campaña en tiendas de alimentación minorista COMPROMETIDOS/AS CON LA IGUALDAD. Reparto bolsas conmemorativas en establecimientos colaboradores hasta fin de existencias.

Campaña 6º Primaria en los colegios: reparto de mochila EDUCADOS/AS EN LA IGUALDAD.

19.00H. Manifestación "A golpe de tacón, dando tira". Parque Nuevo de La Felguera.

Sábado 9 de marzo

20.00H. Teatro "Libres, libres, libres". Teatro Municipal (El Entrego). Entrada 4€.

Narra la historia de dos maestras de la República, dos mujeres idealistas que viven una intensa experiencia que tuvo lugar en uno de los períodos más apasionantes y desconocidos de la historia reciente española.

Lunes 11 de marzo

18.00H. Encuentro en la sede de la asociación "Molín de Bras".

Jueves 14 de marzo

18.30H. Charla "Mujeres en el medievo, la lucha de Las Beguinas", impartida por Covadonga Ibañez. Casa de Encuentros de Mujeres, Sotrondio.

Lunes 18 de marzo

18.00H. Charla "Españolas en el Descubrimiento", dirigido por Socorro La Fuente, Catedrática de la Universidad de Oviedo. Aula Cultural Onofre Rojo, Sotrondio.

Viernes 5 de abril

14.00H. Comida y baile Homenaje a mujeres nonagnarias y a la Mujer del siglo XXI.

Encuentro con Asociaciones de Mujeres de Cangas de Narcea.

Salón Multiusos de la Antigua Casa de Aseos del Pozu Sotón.

Información y reservas: 985 65 76 30

Sábado 6 de abril

18.00H. Ponencia y Presentación del libro "Francisca Pizarro", a cargo de Carmen Sánchez Rico. Aula Cultural Onofre Rojo, Sotrondio.

Talleres:

“EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO”. Alumnado de 5o y 6o de Primaria.

“EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO”. Alumnado de 2o y 4o ESO de Centros de Secundaria de San Martín del Rey Aurelio.

“FORMACIÓN EN TRÁMITES POR INTERNET FRENTE A LA BRECHA DIGITAL EN LAS MUJERES”.

Telecentro de Sotrondio. Martes y jueves de 17.00h a 18.00h, del 2 al 25 de abril.

Inscripciones: teléfono 985 67 13 15, hasta el día 1 de abril. Plazas limitadas.

Programación Laviana

Durante todo el mes de marzo:

Visionado del documental “Yo decido. El tren de la libertad” en los centros de enseñanza secundaria del concejo con la participación y charla de las protagonistas de este híto histórico.

Acto final con Mesa Debate, abierta a todos los públicos, con visionado del documental y amena charla con las protagonista de El Tren de la Libertad en su décimo aniversario

Programación Sobrescobio

Lunes 4 de marzo

12:00h Pozu Sotón (El Entrego)

El grupo de teatro Emporfiaes-Teatro, de Sobrescobio, se trasladará al Pozu Sotón, con su obra dedicada a la vida y trabajos de sus ancestras rurales, que lleva por título «Somos Memoria». Está actividad contará con la presencia de diversas asociaciones de mujeres y otros colectivos vinculados a los concejos mineros asturianos.

Programación Caso

Viernes 8

Día Internacional de la Mujer

11:00 Lectura del Manifiesto en el Ayuntamiento de Caso y pequeño acto con los vecinos, vecinas y el alumnado del Colegio Público El Truebanu

Sábado 9

12:30h. TALLER DE ACUARELA en el CRAD de La Campa impartido por el equipo de Jessica Barredo Waterlu donde realizaremos el símbolo de la mujer en esa técnica. ¡Solo hay 15 plazas disponibles, por lo que hay que para este taller en concreto, hay que apuntarse en el teléfono 985608002

13:45 COMIDA DE TRAJE: Después del taller, reunión para compartir una comida de traje entre entre nosotras. La idea es sencilla: cada una trae algo para compartir y así disfrutaremos de una comida diversa y deliciosa, llena de charlas y buenos momentos entre nosotras.

¡¡TRANQUILAS!! No hay que de vestirse de etiqueta. No importa que asistieses al taller de acuarela o no, la idea es que consigamos reunirnos muchas en la comida para conversar, compartir, reírnos…

16:00 TALLER PARA NIÑOS: Para los más pequeños, habrá un taller organizado por la Red Natural de Asturias en el propio centro de recepción. ¡Una divertida actividad para descubrir más sobre la naturaleza y la importancia de cuidar nuestro entorno!

17:00 ESPECTÁCULO «MALAS MUJERES»: Por la tarde, tras una buena sobremesa y un cafetín, nos dirigiremos al Centro de Interpretación para disfrutar del espectáculo cultural «Malas Mujeres». Una combinación única de música, arte y humor para reflexionar sobre la historia de mujeres que han desafiado las etiquetas y los estereotipos a lo largo del tiempo, donde pondrán banda sonora a este relato patriarcal, abarrotado de malas mujeres, con canciones actuales, que siguen insistiendo en los mismos estereotipos que nos narraban siglos atrás en los que ellas siempre son las “malas mujeres” de la mano de Cuéntame un cuadro.

Domingo 10

16:00h. CHARLA DE CONCHITA FERNÁNDEZ POL. En las Antiguas Escuelas de Bezanes y con la organización de la Asociación Mujeres L´Argayu, escucharemos las charla de Conchita bajo el título “La función de la canciones tradicionales como transmisoras de los valores del patriarcado y fuente de información sobre la vida de las mujeres»