Ainara sueña ahora con el Mundial de hockey: Mieres homenajea a la turonesa ganadora de la Copa Intercontinental con el Telecable

No es habitual ver actividad en los soportales del Ayuntamiento de Mieres un sábado al mediodía. Una vecina, extrañada, preguntó qué sucedía al ver una copa deambulando entre los presentes. "Es Ainara Anido, que se acaba de proclamar campeona de mundo de hockey con el Telecable Gijón", acertaba a responderle otro transeúnte mejor informado: "¿Esa niña es campeona del mundo?". La extrañeza, surgida como una exclamación de admiración, es lógica. Anido tiene apenas 16 años y es la componente más joven del entronizado club asturiano. Natural de Turón, acudió al Consistorio invitada por la Corporación, convocando a representantes de todos los partidos políticos. Los elogios se deslizaron entre muestras de respeto y afecto.

"Nos sentimos orgullosos de lo logrado por nuestra vecina Ainara, que ha hecho historia. Es un referente para nuestras jóvenes deportistas", destacó el alcalde, Manuel Ángel Álvarez. Ainara Anido trajo a Mieres la Copa Intercontinental ganada recientemente en Argentina, tras superar en un partido igualadísimo al Palau de Plegamans. El choque se decidió en la tanda de penaltis, a la que se llegó tras un empate a tres en el tiempo reglamentario y en la prórroga. "Fue una experiencia increíble. Somos un equipo que estamos muy unidas siempre, pase lo que pase. La vivencia fue inigualable y, además, tuvo el mejor final que se podía imaginar", destaca la campeona.

Ainara Anido ha irrumpido en la élite nacional del hockey sobre patines en plena adolescencia. Con 16 años, su trayectoria es meteórica. Eso no significa que no haya recorrido ya un largo camino. Y es que lleva casi toda la vida con unos patines en los pies. Su vinculación con el stick comenzó cuando esta mierense tenía apenas 4 años. Por entonces, iba al cole en Pola de Lena, al Jesús Neira. "Estaba un día en clase y mi primo, que jugaba al hockey, y el presidente de Club Patín El Pilar nos dieron una charla. Luego repartieron unas inscripciones y decidí que quería probar", recuerda.

Formación

Empezó en El Pilar, para pasar a continuación al Club Patín Mieres, donde estuvo la mayor parte de su etapa formativa. Tras un breve paso por el Cuencas Mineras, con 14 años se incorporó al Telecable de Gijón. El equipo gijonés vive una etapa gloriosa. Además de la Copa Intercontinental, el Telecable se ha alzado con el Campeonato de Europa, la OK Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España Femenina, esta última en 2022 y 2023. Ainara Anido es la más joven del primer equipo. Detrás hay mucho esfuerzo: "Para alcanzar este nivel tienes que trabajar muy duro y hay muchas horas de entreno detrás de este logro. Y no se trata solo de trabajo con los patines, sino de gimnasio ". Anido tiene que desplazarse casi todos los días desde Turón a Gijón para entrenar: "Me llevan mis padres o cojo el tren. Echo gran parte de las tardes entre el viaje y el entreno, pero compensa". Además, es consciente de que no puede desatender sus obligaciones académicas. Actualmente estudia primero de Bachillerato: "Los estudios no se pueden descuidar. Con tanto viaje corres el riesgo de despistarte, pero yo lo llevo bien".

A Ainara Anido le quedan muchos sueños por cumplir. Ha sido convocada con la selección sub-17 y ha entrenado con la sub-19. "Desde pequeña mi sueño ha sido ganar un mundial. Tengo ya uno, pero está claro que me gustaría mucho ganarlo también con la selección española", comenta.