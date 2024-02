El Telecable Gijón de hockey sobre patines, una historia de éxito: Pioneras que hicieron cumbre

Lo que empezó en 1995 como una entidad pensada para revitalizar el hockey sobre patines en Gijón se ha convertido con el paso de los años en el mejor club del mundo. El Gijón Solimar, hoy Telecable Gijón por razones de patrocinio como antes se llamó Biesca o Hostelcur, acaba de ganar la Copa Intercontinental, único título que le quedaba por conseguir, y lo ha hecho como broche a una temporada que resultará muy difícil de repetir porque ha ganado todas las competiciones existentes, tanto nacionales como internacionales. Claro que si alguien puede hacerlo, no son otras que las chicas que configuran la plantilla de este club.

Ana Catarina y Nuria Almeida, las jugadoras que marcaron los penaltis / T.G

Un club que no solo contribuyó a que Gijón sea uno de los epicentros mundiales del hockey femenino, sino que también trabajó y aún lo hace por que el deporte practicado por mujeres tenga la consideración y el respaldo que se merece. L a entidad de La Calzada fue la que luchó, junto con alguna otra, para que se pusiese en marcha la OK Liga femenina como ya funcionaba la masculina. Lo consiguió venciendo incluso la reticencia de los clubes catalanes, que al principio se oponían a la idea pero que luego no tuvieron más remedio que sumarse a la misma. La competición femenina se puso en marcha en el año 2009 y fue precisamente el que de aquella era e Biesca Gijón el que logró el título. Curiosamente era el segundo de su palmarés, ya que el primero fue en dos años ante en la también incipiente Copa de Europa.

Fernando Sierra y Sara Roces besan el trofeo / T. G.

Las sucesivas directivas encabezadas por Juan Ramón Naves o José Luis Souto y con la total colaboración del primero entrenador y ahora director general, Fernando Sierra, mantienen una constante lucha por mejorar las condiciones de trabajo de las jugadoras. Poco a poco lo van consiguiendo, aunque todavía quedan muchas cosas por mejorar.

La Copa Intercontinental ganada el domingo en la localidad argentina de San Juan viene a culminar una carrera de éxitos deportivos que suma un total de 11 títulos nacionales (4 OK Ligas, 5 Copas de la Reina y 2 Supercopas de España) y 7 internacionales: 6 Copas de Europa y esta Copa Intercontinental.

"Acabamos de hacer algo histórico, no sé cuánto durará esta racha, pero ahora estamos eufóricas", reconocía una emocionada Natasha Lee, que ha iniciado su etapa como entrenadora con el mismo éxito con el que cerró la de jugadora: ha disputado dos títulos y ha ganado los dos. Natasha agradece que "este club apostó por nosotras y también muchos asturianos que nos están apoyando", así que pide que "lo celebren porque no sabemos cuándo volverá a pasar". "Estas jugadoras se merecen un monumento", señala la encargada de dirigir desde el banquillo.

Responsable en gran manera de la evolución y los éxitos de este club es Fernando Sierra, quien aprovechó el nuevo título para agradecer "a toda la grada virtual que nos estuvo siguiendo, a todos los asturianos y sobre todo para la gente que estuvo con nosotros desde el principio del club, la junta, los voluntarios, las familias, las jugadoras que pasaron por aquí, las que están llegando desde la base, los patrocinadores y colaboradores. Hoy más que nunca el lema del club, ‘Mi equipo, mi gente’, está presente con nosotros".

Ejemplo de la filosofía del club son las declaraciones de la máxima goleadora del equipo las últimas temporadas, Sara Roces, que de mano da la enhorabuena a su rival en la final, el Palau, "porque hizo un partido excepcional", Roces reconoce que "costó mucho ganar y tuvimos que sufrir hasta el final todas juntas. Somos amigas y cada vez que salimos a la pista lo demostramos".

La goleadora muestra su alegría por "otro título que llevamos para Gijón, y además de ser nuestro es de toda la gente que nos ha estado apoyando desde la grada virtual o con sus mensajes". Y si se acordó de las rivales también lo hizo de una compañera en concreto, la portera Fernanda Hidalgo, "que hizo un partido excepcional, es la mejor portera del mundo".

La final se decidió en los penaltis. El Telecable Gijón marco dos por mediación de Nuria Almeida y Ana Catarina. La primera manifestaba al término del partido que "estamos muy felices y contentas por el respaldo que recibimos y eso también nos llena el corazón". La portuguesa Ana Catarina, como su compañera Nuria, marcó primero en el partido y luego fue la encargada de lanzar el último penalti que a la postre dio el título a su equipo. Con la tranquilidad que la caracteriza, se limitó a declarar: "supimos sufrir juntas y ahora nos llevamos esta copa para casa".

Por su parte, la capitana, Sara Lolo, recordó que "para poder estar aquí hubo un esfuerzo muy grande por parte de mucha gente, del Principado y de Asturias en general, recibimos muchos mensajes de apoyo así que estamos muy felices de poder llevar la copa para la tierrina".

La llegada a Mata Jove, hoy a las 21 horas

Si los vuelos y los enlaces aéreos no lo impiden, el Telecable Gijón llegará a Asturias alrededor de las nueve de esta noche. Esa es la previsión que se irá confirmando o rectificando a lo largo del día de hoy. Si todo marcha según lo previsto, el vuelo que trae a las campeonas desde Buenos Aires llegará a Madrid a primera hora de la tarde y a continuación subirán a un autocar que las trasladará hasta Gijón para volver al punto de salida, el pabellón de Mata Jove. Eso sí, con un expedicionario más, la Copa Intercontinental ganada tras un gran encuentro al Palau de Plegamans. Pendiente quedan los homenajes oficiales que deberán compaginarse con preparar la siguiente jornada liguera porque el Telecable Gijón juega el sábado en la cancha del Fraga.