El sector turístico reclama ampliar la temporada de esquí en Pajares y Fuentes si se mantiene la nieve

Al fin llegó la nieve y parece que lo ha hecho para quedarse, al menos unas semanas. Las previsiones meteorológicas así lo dibujan y el sector turístico espera que se cumplan y que se pueda salvar la campaña. Para ello piden que la temporada no se ciña al calendario, sino a la meteorología. En principio, la temporada de esquí en Asturias termina el próximo siete de abril. Es la fecha fijada por el Principado pero los empresarios esperan que si hay nieve se mantengan abiertas las estaciones de esquí de Valgrande-Pajares, en Lena, y Fuentes de Invierno, en el concejo de Aller, los dos centros de deportes de invierno dependientes del gobierno regional.

La normativa del Principado no es rígida. Es decir, ya en el decreto que marca el calendario y los precios de las estaciones, se dice que si las condiciones meteorológicas son buenas, es decir, si hay nieve, y el presupuesto lo permite, la temporada de esquí se puede prolongar más allá de la fecha de cierre fijada inicialmente. En los valle de Lena y Aller creen que es posible que la nieve se mantenga más allá del siete de abril y entienden que presupuestariamente no debería haber problemas ya que el dinero no se gastó porque las estaciones estuvieron cerradas prácticamente toda la temporada.

La nieve regresó y el pasado fin de semana las dos estaciones registraron un total de 6.732 usuarios. Ahora, han arrancado las "semanas blancas" de los colegios. Muchas de estas actividades tuvieron que cambiar de fechas por la falta de nieve. Las estaciones y los establecimientos hoteleros y hosteleros se perdieron la Navidad, el puente de Carnaval y ahora tienen la mirada puesta en Semana Santa, el último fin de semana de este mes. Parece que habrá nieve en las pistas.

Armando Valdés, presidente de la asociación Aller Experiencias y director de la Escuela de Esquí y Snowboard de Fuentes de Invierno, va incluso un poco más allá. "Las estadísticas de los últimos 20 años nos dicen que en la Cordillera Cantábrica los espesores de nieve son mayores en abril que en diciembre". Para él "no es nada raro lo que ha pasado está temporada, que hemos empezado muy tarde". Por eso espera "poder recuperar la campaña". En Fuentes de Invierno, tenían este lunes a 480 escolares aprendiendo a esquiar en su semana blanca. Así será durante todo el mes. Además, apunta Valdés, "se está notando que los esquiadores gallegos y portugueses ya no vienen solo los fines de semana sino que nos visitan también entre semana". Valdés espera que el Principado no decida cerrar la estación el siete de abril si las condiciones permiten seguir con las pistas abiertas, pero "es pronto, falta un mes para tomar esa decisión". El presidente de Aller Experiencias pide "paciencia" y asegura que "no está todo perdido, para todo el mes de marzo se prevé nieve y frío". Por el momento, los alojamientos cercanos a Fuentes de Invierno ya están completos para los dos próximos fines de semana.

En Lena, donde se ubica Valgrande-Pajares, Faustino Núñez, portavoz de la Asociación de Hosteleros Asturcentral, tiene la misma esperanza que su colega de Aller, que la temporada se prolongue. "Esa es la idea, pero es el Principado quien debe tomar la decisión", explica. Lo que sí tiene claro es que si las pistas permanecen abiertas más allá del siete de abril "vendría muy bien para los concesionarios (alquiler de material, escuela de esquí y establecimientos hosteleros de la estación), para los alojamientos y para todo el tejido empresarial de la zona".

Núñez reconoce que hasta ahora la situación no ha sido la mejor y tampoco el pasado fin de semana se dieron las mejores condiciones para llenar los establecimientos. Lo que sí han notado con las últimas nevadas es que se están incrementando las reservas para Semana Santa. Y que siga.