Bayer aplaza la escisión de sus negocios, pero anuncia más despidos en el grupo

La multinacional químico-farmacéutica alemana Bayer, dueña de una factoría en Lada (Langreo), ha descartado por ahora la división de la compañía con la escisión y venta de uno o dos de sus tres negocios. Este plan estaba siendo considerado por la nueva dirección por imposición de varios fondos de inversión internacionales muy agresivos desde que tomaron posiciones en el accionariado y forzaron el relevo del anterior consejero delegado. Su sucesor, Bill Anderson, dijo ayer que este plan, sobre el que se preveía una decisión en este semestre, no se acometerá por ahora, aunque no lo descartó en el futuro: "Nuestra respuesta es ‘ahora no’, y esto no debe malinterpretarse como ‘nunca’", señaló.

La planta asturiana está encuadrada orgánicamente en la división farmacéutica (la de medicamentos con receta, de los que se elaboran en Lada el Adiro y el Nifedipino), aunque también trabaja para el área de consumo (sin receta) con la fabricación del ácido acetil salicílico, principio activo de la aspirina.

Anderson dio a entender que este debate no se replanteará durante los dos o tres próximos años, que es el plazo que se da el grupo para reforzar su cartera farmacéutica, resolver litigios, reducir deuda e implantar un nuevo modelo de gestión para mejorar los resultados.

La compañía perdió 2.941 millones en 2023, aunque en el cuarto trimestre volvió a beneficios con una ganancia de 1.337 millones. Para revertir la situación, Anderson anunció un nuevo plan estratégico, que incorporará, entre otras medidas, un recorte de empleo –que no cifró, pero que calificó de "sustancial"– para ahorrar 2.000 millones anuales a partir de 2026.

En medios del sector se descarta que este recorte vaya a afectar a Lada. Bayer acometió dos recortes de empleo en los últimos cinco años. En 2019 anunció un ajuste global que no afectó a Lada, pero el ERE del año pasado supuso la pérdida de 13 empleos. Lada se quedó con una plantilla de 90 trabajadores.