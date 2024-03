El PSOE reclama recuperar la marquesina para bicicletas del pozo San José de Turón

El grupo municipal del PSOE en Mieres exigirá en el próximo pleno la rehabilitación de la marquesina para bicicletas del Pozo San José, en el valle de Turón. Los portavoces socialistas señalaron que esta instalación "cedida en su día por Hunosa al Ayuntamiento de Mieres presenta un lamentable estado de conservación y lleva al menos un año vallada debido a lo peligroso de su estado de abandono".

Apuntan desde las filas socialistas que "el Ayuntamiento de Mieres, como responsable de la instalación tiene la obligación de su mantenimiento y conservación al tratarse de un elemento singular de nuestro patrimonio industrial, por lo que exigimos al gobierno local que acometa cuanto antes dicha obra y, para recordárselo, presentaremos una moción en el próximo pleno".

Agregaron desde el PSOE que "en el pleno celebrado en febrero, durante el debate sobre nuestra moción solicitando el apoyo del ayuntamiento de Mieres a la declaración de BIC para la cultura minera, el equipo de gobierno de IU sacaba pecho diciendo poco más que ellos eran los únicos que defendían el Patrimonio Industrial Minero de Mieres". "El portavoz de IU llegó a decir textualmente: 'No comprendemos que quien quiere proteger la Cultura Minera no pida que el patrimonio minero deje de amenazar ruina'", indicaron desde el grupo municipal del PSOE. Por ello, entienden que "el equipo de gobierno de IU es reo de sus propias palabras y no le vale disfrazarse de víctima como nos tienen acostumbrados, y deben de actuar en esta zona de Turón". "Rehabilitar, mantener y poner en valor esta instalación es un buen comienzo para que el gobierno de IU en el ayuntamiento de Mieres demuestre con hechos sus afirmaciones", finalizaron.