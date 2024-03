La original banda sonora de Maxi Rodríguez en Mieres: de "La Marsellesa" a Alfredo González

Maxi Rodríguez reconoce que su mayor despliegue de talento musical fue en la banda de trompetas y cornetas de Ujo. El musical debe ser el único talento que no tiene el de Ujo, pero eso no impide que sí tenga conocimiento, y mucho, de la música. Actor, director, guionista, dramaturgo y director de escena, Maxi Rodríguez repasó este martes, en Mieres, la banda sonora de su vida como invitado del ciclo "Así suenan los libros con…".

Rodríguez, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, afirma que "al llevar haciendo teatro desde crío, confundo la banda sonora de mi vida con la de mis espectáculos". De todos modos, hizo una propuesta "muy ecléctica y jalonada de momentos personales y profesionales". Con la premisa de que "la vida sin música sería un error", Rodríguez hizo la siguiente selección:

"La Marsellesa" (Claude-Joseph Rouget de l’Isle). "Cuando estudiaba en el Instituto de Pola de Lena me daba clase de francés Juan Benito Argüelles, quien fuera presidente de Tribuna Ciudadana. Antes de empezar las clases cantábamos La Marsellesa y así empezábamos la jornada con ardor guerrero, es algo que se me quedó grabado".

"Pequeña Serenata Nocturna". (Wolfgang Amadeus Mozart). "Mozart es tal vez, el compositor de música clásica que más me gusta. Además, su obra, especialmente esta pieza, se utiliza mucho como banda sonora en películas, obras de teatro y espectáculos".

"Palabras para Julia". (Paco Ibáñez). "Es una canción que me sigue conmoviendo, que me emociona. Me gusta el poema de Goytisolo y me gusta la canción de Paco Ibáñez, a quien vi en Mieres hace un montón de años cantando este tema. Esta canción me remueve mucho, te obliga a repensar".

"Porque te vas". (Jeanette). "Enlaza con mi adolescencia, cuando me pasaba lo mismo con las mozas que con las canciones en inglés, que me gustaban pero no las acababa de entender. La canción me llegó como banda sonora de ‘Cría cuervos’ de Saura. Lo que no sabe mucha gente es que el compositor es José Luis Perales. Yo fui uno de esos adolescentes intensinos a los que nos gustaba Perales. Vivía al límite. Aquello era una provocación, pero yo era así, de estar siempre al límite, jugaba al fútbol en el Ujo y hacía danza contemporánea".

"La passarella d’addio". (Nino Rota). "Esta canción era una parte importante en el monólogo de ‘Ondas’, la primera obra que hicimos con el grupo ‘Cestón de Máscaras’ en Pola de Lena. En ella, un tipo se encierra en su cuarto de baño a preparar las oposiciones de magisterio y cantaba utilizando el desatascador como micro y una escoba como guitarra. En esa obra yo recreaba mis ensoñaciones teatrales. Ya tenía cierta vocación. Con esa música en la banda sonora con de esa función viajamos por toda España".

"Fragmento del aria de la zarzuela Maharajá". (Guillermo Martínez y Maxi Rodríguez). "Es una zarzuela de la que soy libretista y director de escena. En este mundo de la creación hay cosas impagables, como cuando haces una obra y llega al público o escribes un guión y ves a un actor interpretarlo en la tele y funciona. Es impagable cuando ves una obra tuya en Portugal o Grecia, pero nada es comparable a la emoción que sientes cuando escuchas una zarzuela que has escrito. En ‘Maharajá" me pasé todos los ensayos antepiano con el paquete de pañuelos en la mano".

"Hey Jude". ("The Beatles"). Son los discos de mi hermana Clemen que yo escuchaba. En aquella épica de los ‘Stones’ y los ‘Beatles’ y era más de los de Liverpool, que no creo que fuese el bando mayoritario en las Cuencas".

"Literato". (Alfredo González). "Un temazo de mi ultima película que está funcionando muy bien, tanto la canción como la película".