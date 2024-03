El dueño del cementerio de El Entrego rechaza la última tasación: comienza la cuenta atrás para el cierre del camposanto

El futuro del cementerio de San Andrés de El Entrego está cada vez más en el aire. El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio ha ofrecido al propietario, el titular de la empresa "La Solana Asturiana", 74.284,70 euros para hacerse con el camposanto. Es la nueva tasación que esgrime el consistorio. La anterior era de 489.284,36 euros, y la empresa la aceptaba.

Esa tremenda rebaja en el precio se debe a un informe de una ingeniería que considera que el cementerio corre serio peligro de derrumbe. "Debido al estado de inclinación que presentan los muros de contención preexistentes (mampostería de piedra) y los nichos, pueden producirse un colapso de los mismos no se puede garantizar la estabilidad del cementerio por sus graves problemas de falta de consistencia de terreno y fallos en los muros de contención", dice el informe.

Desde La Solana se acusa a la empresa tasadora de haber creído "a pies juntillas" el estudio de una empresa externa y cambiar la cuantía de su tasación anterior. Para el propietario del camposanto, esto supone "una manifiesta irregularidad que puede ser generadora de perjuicios económicos a esta mercantil. Por ello, en el caso de mantenerse esa revisión, la empresa propietaria del cementerio se verá en la obligación de adoptar las acciones por responsabilidad que procedan por esta actuación, y entre ellas, las oportunas para denunciar esta práctica de conformidad el régimen sancionador de las sociedades de tasación". "Una tasadora no puede aceptar un informe de terceros", resume un portavoz de la propiedad. Además, añaden que ese informe que supuestamente justifica la rebaja "es un absoluto despropósito técnico".

Según la propiedad, el informe de la ingeniería afirma que "no se ha dispuesto de información relacionada con posibles minas cercanas que puedan tener influencia sobre el terreno, es por ello que no se considera esta circunstancia en este informe". Para los representantes de La Solana, "esto ya invalida todo lo que digan porque todo el mundo sabe, y además el Ayuntamiento dispone de los documentos que lo acreditan, que el cementerio está encima del Pozo Entrego".

La propiedad reconoce grietas y desperfectos en algunas zonas y explica que se debe a que el terreno asentó, pero que esos daños no han ido a más en los últimos 10 años. Pese a todo, y ante la afirmación de que no se puede garantizar la estabilidad del terreno, la empresa entiende que "resulta sorpresivo que, por mera coherencia, esa advertencia no haya venido acompañada de una propuesta de cierre inmediato del equipamiento, máxime cuando dicho informe manifiesta que la supuesta falta de consistencia del terreno no sería reparable. Por su parte, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio tampoco ha acordado ninguna medida preventiva de aseguramiento, y no lo ha hecho al ser conocedor de la realidad geológica del terreno sobre el que se asienta el cementerio".

Ante esta situación, la propiedad del cementerio anuncia su cierre definitivo para el próximo día 31. En un principio el titular, que se jubila, había dicho que su actividad cesaría el pasado 31 de diciembre. Finalmente acordó una prórroga de tres meses con el Ayuntamiento y la asociación de vecinos La Unión.

En un escrito remitido al Ayuntamiento, explica que "siendo notorio que esta mercantil no puede aceptar una valoración como la recogida en el último informe de la sociedad tasadora, que supone minusvalorar de forma grosera un activo patrimonial, es por lo que se anuncia el cierre del cementerio San Andrés el próximo 31 de marzo de 2024 respetando, así, el compromiso adquirido con el Ayuntamiento y con los representantes de las organizaciones vecinales".