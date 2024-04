El Ayuntamiento de Langreo se compromete a pagar este mes las ayudas pendientes de 2023 a las entidades festejos

El Ayuntamiento de Langreo se ha comprometido con las asociaciones de festejos del concejo a abonar a lo largo de este mes de abril las subvenciones correspondientes al pasado ejercicio. Así lo indicó Julio González, presidente de Festejos "El Carbayu", tras la reunión que los representantes de las entidades mantuvieron con la concejala de Cultura, Angelita Cueva. El gobierno local también se comprometió –según González– a convocar el consejo sectorial de festejos, el órgano con capacidad para aprobar los cambios en este ámbito y que no se reúne desde hace cuatro años.

Hace una semana, catorce asociaciones de festejos del concejo de Langreo, que suman 10.000 asociados, denunciaron que todavía no han recibido los 36.000 euros de ayuda total que tenía comprometida el Ayuntamiento de Langreo para 2023. Señalaron entonces que, "de seguir las cosas igual", Langreo "podría quedarse sin fiestas en 2025".

Parece que ya hay indicios de solución, destacó ayer Julio González. "La concejala de Cultura nos ha dicho que ha hablado con el departamento de Intervención y se comprometen a abonar, a lo largo de este mes de abril, las subvenciones del año 2023, salvo en el caso de las entidades que deben ponerse al día con el Ayuntamiento. Y que tratarán de agilizar los trámites para que las subvenciones de 2024 se paguen en tiempo y forma".

Medida

Esta medida debe ratificarse en el consejo sectorial de festejos, en el que están el Alcalde y los representantes de la entidades. "Queremos que se abra también al resto de los partidos, para que sea todo consensuado y no haya problemas después", señaló González. A lo que añadió: "Nuestras propuestas son solucionar el tema de subvenciones para que se abonen en tiempo y forma, año a año; flexibilizar los horarios de las actividades festivas en días no laborables; aumentar el número de actuaciones del programa de barrios; y elaborar calendarios festivos para que las distintas fiestas no se solapen".

Las catorce sociedades festivas que se han unido para pedir soluciones son San Pedro de la Felguera, La Muñeca, La Tabierna, San Tirso, Barros, Ciaño, El Carbayu, Lada, La Mudrera, Tuilla, La Hueria Villar, Riaño, Santiago de Sama y Cabaños.

