Indignación por el cierre del cementerio de El Entrego, que solo abrirá si lo dice el juez

La Pascua ha comenzado en El Entrego con la defunción del cementerio, cuya ‘resurrección’ queda ahora, según todo lo indica, en manos de la justicia; y no la divina, sino la de lo contencioso-administrativo. Tras decidir ayer la propiedad echar el cierre el camposanto, como había advertido con antelación, el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio anunció automáticamente acciones judiciales contra la empresa para forzar la aplicación de medidas cautelares que conduzcan a la reapertura de las instalaciones. Mientras tanto, decenas de vecinos se concentraron ayer frente al inaccesible equipamiento, que tiene la puerta candada, para protestar contra la gestión del conflicto, en general, aunque el Consistorio sale sensiblemente mejor parado que el dueño de la instalación a ojos de la mayoría de los congregados.

Yolanda Rodríguez tiene a sus padres y a su hijo enterrados en el cementerio de El Entrego. Desde ayer no puede entrar a visitarlos. Por la tarde se acercó y se sentó en el muro que cierra los accesos: "Estamos indignados y nos sentimos desamparados", apuntaba entre lágrimas. "Tengo dentro a mi marido y me gustaría que alguien me dijera qué van a hacer conmigo si mañana me muero, ¿dónde me van a meter?", reprochaba Tensi González. Son solo dos ejemplos que ilustran el problema que se ha generado en El Entrego por el desacuerdo surgido entre el dueño del camposanto y el Ayuntamiento.

El Consistorio ofrece a "La Solana Asturiana" 74.284 euros para hacerse con el camposanto. Fue tras conocer la última tasación, después de descartar una primera estimación considerablemente superior, de 489.284 euros. La rebaja se debió a un informe de una ingeniería que considera que el cementerio corre serio peligro de derrumbe. Serían necesarios unos 800.000 euros para repararlo. Los propietarios rechazaron la oferta, al entender que bajar el precio de venta de 489.284 a 74.284 euros, "minusvalora de forma grosera" su patrimonio.

"Lo que no se puede es jugar con los muertos", señalaba ayer Álvaro González. El alcalde, José Ramón Martín Ardines, acudió personalmente al cementerio para explicar a los vecinos las medidas que se han tomado para forzar la reapertura del servicio. "No esperábamos esta decisión y vamos a hacer todo lo posible para que sea transitoria", apuntó, molesto, el regidor. La Policía redactó un informe a fin de "interponer una denuncia para revertir esta situación que entendemos vulnera los derechos de los vecinos que tienen en propiedad o en régimen de alquiler un nicho en el lugar", explicaron los portavoces municipales.

Los vecinos no entienden que se haya llegado a tan drástico desenlace. "Este paso que hoy adoptamos no lo podríamos haber asumido con anterioridad, puesto que hasta hoy el cementerio estaba abierto y en consecuencia nos era imposible tomar esta medida desde el punto de vista jurídico", explicó el regidor. Queda ahora por ver qué pasará el día que la familia de un difunto reclame ser enterrado en el camposanto. Todo indica que el supuesto ocurrirá más pronto que tarde. Esa es la bomba de relojería que puede hacer estallar por los aires el conflicto. El sentir general es que cuando llegue ese momento, el propietario consentirá la apertura.

La asociación de vecinos también movió ficha ayer. Presentaron un escrito en el Registro municipal instando al Ayuntamiento a tomar las iniciativas administrativas y legales necesarias para forzar la reapertura del cementerio. Para hoy está convocada una asamblea abierta. "Estudiaremos las medidas que vamos a adoptar, valorando la posibilidad de canalizar denuncias a título personal de todos los usuarios", adelantó Rubén Andrés. El presidente del colectivo vecinal "La Unión" subrayó que entre la ciudadanía hay una creciente "inquietud".

Para Andrés, "nunca se debió dejar que la situación llegara tan lejos". Espera que el Ayuntamiento de San Martín "adopte todas las medidas que tiene a su alcance para que el cementerio reabra sus puertas cuento antes".

Al margen de las anunciadas acciones judiciales, el gobierno local de San Martín también apuntó ayer que ya ha incoado un expediente de expropiación forzosa para la adquisición del cementerio, "que se tendrá que dirimir también en los juzgados, a la vista de que el propietario ha declinado la venta del cementerio por su discrepancia con el precio establecido de acuerdo a informes periciales externos ajenos al Ayuntamiento".

La propiedad

En la otra trinchera, la empresa propietaria "lamentó profundamente" los trastornos causados a los usuarios, pero sostiene que la responsabilidad es del Ayuntamiento: "Han tenido cuatro años para encontrar una solución y llegar a un acuerdo, ya que siempre hemos estado y seguimos abiertos a negociar". Los abogados de la empresa subrayan que están en total desacuerdo con el informe que ha alterado el precio de tasación, pero señalan que el propio contenido del mismo imposibilita la actividad en el camposanto: "Nos dicen que el terreno es inestable y al tiempo nos piden que abramos las instalaciones. No tiene sentido".

