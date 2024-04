La marcha de los dueños deja desde hoy a la deriva al cementerio de El Entrego

Llegó el día tan temido por los vecinos de El Entrego. Desde hoy, la empresa propietaria del cementerio local cesa su actividad en el camposanto. Se abre ahora una etapa de incertidumbre, después de meses de negociación entre los dueños y el Ayuntamiento de San Martín que finalmente ha acabado sin acuerdo. Los vecinos no ocultan su inquietud, hasta el punto de no tener garantías de que hoy vayan a encontrarse el cementerio abierto. El alcalde, José Ramón Martín Ardines, ha venido insistiendo en los últimos días en que el Consistorio velará por garantizar el acceso y el uso de la instalación por parte de las personas que tengan nichos en propiedad o alquiler. Ayer mismo, el regidor aseguró a este diario que el Ayuntamiento estará "atento" a lo que suceda y en contacto directo con las familias para salvaguardar sus derechos.

Con todo, nadie está muy seguro de lo que puede pasar. "Seguimos con la incertidumbre hasta ver qué pasa el lunes", resumía el abogado y representante del colectivo vecinal "La Unión" de El Entrego, Rubén Andrés.

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio había ofrecido al propietario, el titular de la empresa "La Solana Asturiana", 74.284 euros para hacerse con el camposanto. Fue tras conocer la última tasación, después de descartar una primera estimación considerablemente superior, de 489.284 euros. La rebaja se debió a un informe de una ingeniería que considera que el cementerio corre serio peligro de derrumbe. Serían necesarios unos 800.000 euros para repararlo. Los propietarios rechazaron la oferta, al entender que bajar el precio de venta de 489.284 a 74.284 euros, "minusvalora de forma grosera" su patrimonio. La negociación se rompió y se inició una tensa espera, jalonada por movilizaciones vecinales, hasta el día de hoy, en el que finaliza el plazo dado por la empresa para mantener su actividad en el camposanto.

En el Pleno municipal del pasado miércoles, el Alcalde anunció el inicio de proceso de expropiación para hacerse con la titularidad de la instalación y buscar una solución definitiva al problema. Sin embargo, hasta que eso se produzca, se abre un período transitorio marcado por la incertidumbre, sin un gestor que se ocupe de la actividad.

El Ayuntamiento asegura que dispone de mecanismos para garantizará el acceso de los propietarios o personas que tengan nichos en alquiler, "con las medidas que se tengan que tomar". Deben ser ellos, eso sí, los que soliciten al Consistorio, el "amparo para hacer valer sus derechos, ya que el ayuntamiento debe velar por garantizar el servicio funerario, pero no somos propietarios del mismo". En ese grupo no se incluyen las personas que quieran enterrar a familiar, pero que no dispongan de nicho adquirido o en alquiler.

Llamamiento a la calma

Ardines hizo ayer un llamamiento a la calma. "Nosotros vamos a estar encima ante los problemas que puedan surgir y en contacto directo con las familias. Y vamos a estar muy pendientes de que la puerta esté abierta mañana (por hoy), haya o no haya fallecimientos ese día".

También aludió el regidor a otra de los temores expresados por los vecinos, el hecho de que no haya enterradores disponibles ante una eventual inhumación, al cesar la empresa su actividad y no disponer el Ayuntamiento de esa categoría en la plantilla municipal. Entiende el alcalde que gestionar la inhumación depende de los seguros y las funerarias. En San Martín hay otros cuatro cementerios que dependen de las parroquias y en los que se asigna personal para realizar estas tareas. Ardines confían en que este período transitorio "sea lo más corto posible", ya que mostró su intención de agilizar el proceso expropiatorio.

