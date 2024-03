El Alcalde de San Martín anuncia el inicio de los trámites para expropiar el cementerio de El Entrego

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, aseguró ayer en el Pleno que el Ayuntamiento tomará las medidas necesarias para garantizar el uso del cementerio de El Entrego a partir del 31 de marzo, cuando expira el plazo dado por la empresa propietaria para mantener la actividad. También anunció que el gobierno local "por interés público, iniciará el proceso de expropiación forzosa" del camposanto.

En respuesta a las preguntas planteadas por el PP y ante numerosos afectados que acudieron a la sesión plenaria, el regidor insistió en que la empresa comunicó para el 31 de marzo "la finalización de la actividad mercantil, no del cierre del cementerio, que es una cuestión que no vamos a permitir". Ardines apuntó que se "garantizará el acceso de los propietarios o personas que tengan nichos en alquiler con las medidas que se tengan que tomar", eso sí, "previa solicitud por su parte". Deben ser ello, precisó el alcalde, los que "nos autoricen y soliciten el amparo para hacer valer sus derechos, ya que el ayuntamiento debe velar por garantizar el servicio funerario, pero no somos propietarios del mismo".

El Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio había ofrecido al propietario, el titular de la empresa "La Solana Asturiana", 74.284 euros para hacerse con el camposanto. Fue tras nueva tasación, después de una primera estimación de 489.284 euros. La rebaja se debió a un informe de una ingeniería que considera que el cementerio corre serio peligro de derrumbe. Serían necesarios 800.000 euros para repararlo.

Ardines aseguró ayer que se fijarán "áreas restringidas para garantizar la seguridad y llamó a la prudencia de los vecinos. Me consta que están accediendo al cementerio tomando la medidas preventivas necesarias". También señaló que en los presupuestos municipales, prorrogados, no hay partida para el cementerio, aunque existen fórmulas como acudir a créditos. También aludió al apoyo ofrecido por el Principado, por medio de Adrián Barbón, para ayudar a financiar la reparación.

Vecinos

El abogado y representante del colectivo vecinal "La Unión", Rubén Andrés, expuso que las palabras del alcalde "arrojan algo de luz. Hoy se ha dado otro paso, con el anuncio de que van a iniciar los trámites para la expropiación, algo de lo que nunca se había hablado hasta ahora. Y ha dicho que los que sean propietarios o tengan nichos alquilados se les va a garantizar el servicio. Es cierto que no se concreta cómo, pero que hay mecanismos suficientes administrativamente para articular la solución, tanto del enterramiento como del acceso. Para el que tenga ese derecho ya adquirido. El que no lo tenga es otra historia".

