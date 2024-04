Termina una temporada de esquí "desastrosa": "No nos da ni para cambiar una bombilla", afirman los empresarios

"Normalmente, parte de los beneficios de las temporadas de esquí los invertimos en mejoras en el negocio de cara a la campaña siguiente, y este año no nos da ni para cambiar una bombilla". Este es el gráfico resumen que hacen los empresarios del sector turístico y comercial de Aller y Lena al respecto de la campaña de esquí 2023-2024, "una de las peores de la historia", y que no solo no será ampliada, sino que ha cerrado dos días antes de lo previsto por falta de nieve. Una ausencia de manto blanco que ha sido la tónica general durante todo el curso, en el que apenas se ha abierto un mes de forma efectiva, con muchas jornadas con apenas un par de pistas disponibles, tanto en Pajares como en Fuentes.

"La realidad es que la temporada ha sido un auténtico desastre", señala Enrique Joglar, del bar O'Norte en Felechosa. Así de crudo, sin paliativos. "No ha habido prácticamente nieve y eso, unido a que en el caso de Fuentes de Invierno no vemos un compromiso inversor por parte del Principado, ha hecho que la temporada haya sido desastrosa, la peor en muchísimos años", señala el hostelero. El día a día durante los últimos cuatro meses ha sido angustioso para los empresarios, que veían como apenas llegaban clientes y turistas, al tener los complejos invernales cerrados o bajo mínimos. "Si hubiera habido cañones, seguro que quizá se podría haber esquiado algo más", valora Joglar, que aún así espera que esta temporada se quede como un mal sueño, y que el próximo invierno se retome la normalidad.

Uno de los empresarios con más peso en el radio de influencia de Fuentes de Invierno es Armando Valdés. Es el responsable de la Escuela de Esquí de Fuentes de Invierno, propietario de varios alquileres de material en el Alto Aller y portavoz de la asociación "Aller Experiencias". "Puedo decir que desde que yo estoy aquí es seguramente, sin contar la de apertura, la peor temporada de la historia de Fuentes de Invierno, marcada por la falta de nieve". Una situación complicada que "no solo ha afectado a Asturias, sino que a nivel de todo el país ha sido una mala campaña de esquí". Para Armando Valdés, "muchos negocios habrán sufrido esta temporada, y lo cierto es que de cara a la próxima, a nivel privado será difícil que haya quedado un remanente para invertir". En todo caso, el portavoz de Aller Experiencias agrega que "las inversiones que hagamos como empresarios deben ir acompasadas de las que haga la Administración, y aquí es donde vemos que falla, y que tenemos una estación a medio terminar, en la que se necesita que haya proyectos para paliar las deficiencias".

Entre tanta amargura y desazón, Valdés sí ha visto un pequeño brote verde: la Semana Blanca Escolar. "Al final hemos logrado dar el programa a en torno el 90% de los colegios que tenían previsto visitarnos, y todo ello pese a la escasez de nieve, por lo que consideramos que es un punto muy positivo, y que es un programa que ayuda también a paliar la falta de esquiadores regulares en temporadas como esta".

En el concejo de Lena, la situación es similar. "La temporada fue malísima", señala Elena Núñez, gerente de apartamentos en San Feliz. Y es que según explica la joven, la falta de nieve ha sido un tremendo varapalo, ya que ganas de esquiar las había. "Nada más que caían dos copos de nieve y se anunciaba la apertura de Pajares, teníamos muchísima gente llamando para reservar", explica. Sin embargo, también sufrieron muchas cancelaciones precisamente por el cierre del complejo lenense por la falta de manto blanco.

Sin puentes

La temporada de esquí 2023-2024 se ha empeñado en convertirse en una pésima campaña. Apenas un mes de apertura efectiva de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno de los cuatro meses previstos son el primer ejemplo de lo complicada que ha sido la campaña. Además, varios de esos días, los complejos no pudieron estar al cien por cien, con todas sus pistas y remontes abiertos, bien por escasez de espesores en unos casos, bien por el viento y mal tiempo por otro.

Además, los negocios no pudieron disfrutar tampoco ni uno solo de los puentes festivos que se dan durante el curso invernal: La Constitución y las Navidades, cerradas por falta de nieve. Lo mismo ocurrió en Carnaval. Y la postrera Semana Santa, apenas unos cientos de metros abiertos, que no fueron atractivos para los turistas.

