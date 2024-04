Dieciocho productores y la música de "Los Berrones" y "Saratoga" en el Festival de la Cerveza Artesana de Langreo

Langreo celebra este fin de semana (del viernes 12 al domingo 14) una nueva edición de su Festival Internacional de la Cerveza Artesana (FICAL), que contará con dieciocho productores de todo el país, que traerán hasta los jardines de la pinacoteca de La Felguera más de un centenar de variedades distintas de bebida. La música, además, será casi tan protagonista como la cerveza. Habrá actuaciones todos los días, destacando las de "Los Berrones" el viernes y "Saratoga" el sábado. La entrada para los conciertos es gratis, ya una vez en el recinto se adquiere una pulsera recargable para ir consumiendo en los puestos de cada cervecera o en los "food trucks" que ofrecerán comida de todo tipo durante el fin de semana.

La apertura del festival se producirá a las 18 horas del viernes. A las 19 horas tendrá lugar el pregón, con Enar Areces, diseñadora de la firma "Puru remangu". A las 19.15 horas habrá una degustación popular, y a continuación, a las 20 horas, empieza la música con el grupo "Rat Sabbath", formación de tributo a la mítica banda de metal "Black Sabbath". A las 21 horas será el turno de "Flashback", a las 22.30 de "La Morgue" y a medianoche, el concierto principal del día con "Los Berrones". La música seguirá a la 1.30 con "Misiva" y a las 3 de la madrigada con "Soulvattore di groove". A las 4 de la mañana cerrará el recinto.

Al tiempo que se disfruta de la música, se podrá degustar todo tipo de cervezas elaboradas por 18 productores: 3 Monos Craft Beer, Asturias Brewing Company, Caleya, D'Equí, Dougall's, Full Circle Brew Co, Funky Fluid, Garage Beer, Grisú Beer, La Grúa, La Pirata Brewing, Laugar, Naparbier, Redneck Brewery, Saéz & Son, Salama Brewing, Saltus y Sanfrutos. Estos últimos, segovianos, fueron los ganadores el año pasado al premio a la mejor cerveza con su receta "Barley wine 2019".

Más cerveza y actividades el sábado. El ferial abre a las 13 horas, y a continuación se celebrará la charla "Ya sé que vienes a chumar y fartucar de baldre, pero vas tener qu'aguantar al carboneru y al fartón", con David Montes y David Castañón, que protagonizarán una cata con maridaje. A las 13.30 horas empieza la música con "La viuda de Angelín". A las 17 y 18 horas, más charlas, "La cerveza valenciana con acento sueco y raíces berlinesas" e "Historia de la cerveza", con Carlos Agelvis (Cerveza Caleya), ambas en el interior de la pinacoteca. A su conclusión podrá verse en el mismo lugar el documental "International hardcore all star". A las 19 horas vuelven los conciertos con "Malvís", y a las 20.30 horas, con "The Black Panthys Party". Ya a las 22 horas será el turno de "Endernity" y a medianoche, el de uno de los grupos de "heavy metal" más destacados de España, "Saratoga". Tras ellos, sigue la música hasta el cierre del recinto, a las 4 de la madrugada, con "Me Fritos and the Gimme Cheetos" y "Soulvatore di Groove".

Ya para el domingo, si las fuerzas siguen acompañando, la apertura del recinto será a las 12. Desde ese momento y hasta las 15 horas habrá actividades infantiles. A las 13 horas, la charla "La Birra también se come" (con Hugo Priede, de La Industria) y a las 13.30 horas, concierto del "Pablo Valdés Trío". A las 18 horas se entregarán los premios, y a las 20 horas se pondrá punto y final a un festival por el que el año pasado pasaron unas 15.000 personas.