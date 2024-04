Langreo celebra un año más su festival cervecero. Desde mañana y durante todo el fin de semana, los jardines de la pinacoteca Eduardo Úrculo acogerán una nueva edición de FICAL (Festival Internacional de la Cerveza Artesana). Contará con 18 productores y traerá aparejado un completo programa musical, así como distintas charlas pedagógicas y otras actividades. Actuarán bandas tan afamadas como Los Berrones o Saratoga y también gozará de una completa oferta gastronómica. La entrada al recinto es gratuita. Dentro, se podrá adquirir una pulsera recargable con la que consumir en los puestos de cada cervecera o en los "foodtrucks" que ofrecerán comida durante todo el festival.

Cerveza asgaya y mucha música en Langreo / A.A

El recinto abrirá sus puertas a las 18.00 horas de mañana. Media hora después, se producirá un recorrido institucional y saludo a los productores, justo antes de que Enar Areces, de Puru Remangu, pronuncie el pregón de la cita. A partir de las 20.00 horas comenzarán los conciertos, cuando Rat Sabbath se subirá al Escenario Roces. Les seguirá Flashback, a las 21.00 horas. A las 22.30, el escenario principal será ocupado por La Morgue y, a las 00.00, será el turno de Los Berrones. La música continuará a la 1.30, con Misiva, y Soulvattore di Groove culminará el primer día de festival.

El sábado, el recinto abrirá a las 13.00 horas. A las 13.15 horas, tendrá lugar una cómica charla a cargo de David Montes y David Castañón, acompañada de una cata con maridaje. Media hora después, La Viuda del Angelín inaugurará los conciertos del sábado en el Escenariu Roces. A las 17.00 horas, una nueva charla: "La cerveza valenciana con acento sueco y raíces berlinesas". Por su parte, Carlos Agelvis, de cerveza Caleya, hablará sobre la historia de la cerveza. A las 19.00 horas, Malvís ofrecerá un concierto, a la vez que se proyectará el documental "International Hardcore All Star" en la pinacoteca. Hasta el cierre del recinto, más conciertos: The Black Phantys Party, Endernity, Saratoga, Me Fritos and the Gimme Cheeetos y Soulvattore di Groove, desde las 20.30 horas (cada hora y media).

El domingo, el recinto abrirá al mediodía. Entre las 12.00 horas y las 15.00 se desarrollarán diferentes actividades infantiles. A las 13.00 horas, Hugo Priede, de la cervecería La Industria, ofrecerá la charla "La birra también se come". A las 13.30 horas, Pablo Valdés Trío en concierto, en el Escenariu Roces. Allí se entregarán los premios, a las 18.00 horas, justo antes de la clausura oficial del festival, fijada para las 20.00 horas.

Durante los tres días en que se desarrolla FICAL, los asistentes tendrán la oportunidad de acceder al notable apartado gastronómico del festival. En este sentido, en el entorno de la pinacoteca se establecerán distintas "foodtrucks" que ofrecerán comida para todos los gustos y necesidades. En concreto, ocho gastronetas pondrán a disposición del público comida sin gluten, vegana, vegetariana, tex-mex, oriental, venezolana y de razas autóctonas.