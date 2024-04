Langreo es la caña: el festival de cerveza artesana congrega a una veintena de productores y miles de visitantes de toda España

Langreo es la caña. Puede parecer una apreciación subjetiva, pero las cifras validan la afirmación. El Festival Internacional de la Cerveza Artesana (Fical) congrega este fin de semana en los jardines de la pinacoteca municipal Eduardo Úrculo a miles de visitantes y a 18 productores llegados desde toda España y de Polonia, Finlandia y Gran Bretaña. El evento, que ya se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del calendario cervecero nacional, cuenta también con "foodtrucks" de comida e incluye en su amplio programa conciertos, exposiciones, presentaciones, charlas y cursos sobre elaboración casera de cerveza, estilos y maridajes.

Adrián Sanz sirve una caña a Lucía Nava. / M. Á. G.

El viernes ya pasaron por el certamen unas 9.000 personas, este sábado el recinto estaba a rebosar y para mañana también se maneja una previsión igual de multitudinaria. El buen tiempo ha ayudado a captar visitantes y al mediodía de ayer estaba igual de demandado el centímetro de sombra como el centilitro de cerveza. "Se está vendiendo muy bien la ‘Lager’ por el calor que hace este año", explicaban Mateo y Adrián Sanz, de la cervecera segoviana San Frutos, que el pasado año se hizo con el premio del jurado. "Es un placer estar en este festival, que pone a Langreo en el mapa cervecero. Cada vez nos pregunta más gente de otras marcas cómo pueden hacer para que les inviten a venir y entre el público que acude conocemos a gente de sitios como Guadalajara o Salamanca", indicó Mateo Sanz.

Por la izquierda, Sergio Calleja, Miguel García y Eric López, con su premio / M. Á. G.

Jordi Prats viene incluso de más lejos. Vive en Ibiza con su pareja, Lara Fernández, natural de La Felguera. "Hemos venido para el cumpleaños de un sobrino y no podíamos perdérnoslo. Está muy bien que haya cosas así que den dinamismo a la cuenca", señaló Fernández. Prats apuntó, por su parte, que "el viernes ya estuvimos en el concierto de ‘Los Berrones’ y hoy hemos repetido".

En medio del recinto también disfrutaba este sábado de una cerveza Sergio González, acompañado por un grupo de amigos llegados desde Valladolid y entre los que no faltaban los disfraces para poner una nota de color al festival. "Soy camarero y estoy metido en el mundo de la cerveza, así que me he decidido a venir", explicaba. También hubo entre los asistentes una amplia representación asturiana. Lucía Nava, procedente de Noreña, debutaba en el certamen tras enterarse de sus existencia por la redes sociales. "Está bien probar cervezas artesanas distintas de diferentes sitios", señalaba con una cerveza de frutos rojos en la mano.

Lara Fernández y Jordi Prats, en la carpa principal. / M. Á. G.

El peregrinaje por los puestos de cerveza no paró a lo largo de toda la jornada, convirtiendo el recorrido en una suerte de "Vuelta birrista a España", por la dispar procedencia de los productores. En Langreo se han dado cita este año las firmas cerveceras del propio concejo, del resto de Asturias, Cantabria, País Vasco, Cataluña, Segovia, Málaga, Finlandia, Polonia y Gran Bretaña. El cartel está formado, en concreto, por 3 Monos Craft Beer, Asturias Brewing Company, Caleya, D’Equí, Dougall’s, Full Circle Brew Co, Funky Fluid, Garage Beer, Grisú Beer, La Grúa, La Pirata Brewing, Laugar, Naparbier, Redneck Brewery, Saéz & Son, Salama Brewing, Saltus y San Frutos.

La firma catalana la Pirata se ha hecho con el premio del jurado de este año. La cerveza ganadora es la Black Block Bourbon. "Es una imperial stout de 14 grados envejecida un año en barrica de bourbon. Es una cerveza negra, contundente, densa y con muchos azúcares residuales, el estilo mas difícil de hacer", indicó Eric López. A su lado, con el galardón en las manos, estaban Miguel "Tolo" García y Sergio Calleja, que compartieron la distinción en la distancia con los compañeros Arán León, Josep Ramiro, Irene Moro y Marc Piqué. "Este es un festival al que volvemos siempre. Para mí es el segundo mejor de España después del que se hace en Barcelona", apuntó Calleja.

Ambiente en la carpa del festival. / M. Á. G.

La organización del evento corre a cargo de la Compañía AMansalva y la asociación La Felguera Colectivu Cultural, con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo. La entrada al recinto es gratuita. Dentro, se puede adquirir una pulsera recargable con la que consumir en los puestos de cada cervecera o en los "foodtrucks" que ofrecen comida durante todo el festival. "El viernes se vendieron más de 3.000 pulseras y calculamos que solo ese día ya hubo una afluencia de unas 9.000 personas. El concierto de ‘Los Berrones’ fue una locura de la cantidad de gente que había", aseguró Pablo Carrera, de A Mansalva.

Las instalaciones del recinto. / M. Á. G.

El festival se despedirá mañana, después de tres días de intensa actividad. El recinto abrirá al mediodía. Entre las 12.00 horas y las 15.00 se desarrollarán diferentes actividades infantiles. A las 13.00 horas, Hugo Priede, de la cervecería La Industria, ofrecerá la charla "La birra también se come". A las 13.30 horas, la música tomará el relevo con Pablo Valdés Trío en concierto, en el Escenariu Roces. Allí también se entregarán los premios (a las 18.00 horas) del jurado y del público, con los votos recabados entre los asistentes. Será justo antes de la clausura oficial del festival, fijada para las 20.00 horas.

