"Con 9 años me pusieron a dirigir la Escolanía de Covadonga con chavales mayores que yo"

De familia zamorana, a Enrique Rodríguez Almanza le nacieron en Ciñera, León, donde su padre trabajó unos meses en la mina y donde se llevó el susto de su vida. Tanto que la familia decidió irse de allí y acabó instalada en Laviana. "Mi madre tuvo 18 hijos", dice. No los conoció a todos, seis murieron antes de su nacimiento en 1946, así que Enrique era al cuarto empezando por abajo de esa enorme familia de ocho hombres y cuatro mujeres.

La gran familia llega a Asturias

"Mi familia es de Zamora y yo nací en Ciñera, en León. Mi padre, Ángel, era de Villalpando y mi madre, María, de Fuentes de Ropel. Mi padre estaba trabajando en Ciñera en la mina pero tuvo un accidente, quedó un poco enterrao, tuvo miedo y volvimos pa Zamora. Luego vino mi padre solo para Laviana. Yo nací en 1946 y vinimos a Asturias en el 49. Mi madre tuvo 18 hijos pero seis murieron antes de nacer yo, con lo que vivimos juntos doce. Estuvimos vivos doce hermanos durante 26 años, hasta murió el pequeño, Ricardito, que jugaba al fútbol en el Langreo y llegó a jugar en Segunda División con el Zamora. Yo soy el cuarto empezando por abajo. Estaban Ricardito, José Mari, Arturo y yo. Cuando llegamos a Laviana éramos diez porque los dos últimos, los dos pequeños, que ya murieron, nacieron aquí. Lo de venir a Laviana fue porque a mi padre le faltaba un año para ser veterinario y en el pozo Barredos había un vigilante general, que era casi como un capataz, que era de la zona de Zamora y conocía a mi padre. Le dijo que había una plaza para cuidar a las mulas del pozo, que cuando quisiera fuese para Laviana y lo metían allí. Entonces vino él solo para Asturias. Primero estuvo un tiempo trabajando en el puente La Chalana, hasta que entró en el pozo. Entonces vinimos todos para Asturias. Yo tenía tres años. Llegamos en tren hasta El Entrego. El primer sitio en el que vivimos fue un hórreo en Tiraña. Luego pasamos a una buhardilla en Barredos. Ahí estuvimos hasta que nos dieron la primer casa en la barriada de Fontoria que entonces se llamaba Gargayo. Nos dieron la casa piloto, que no tenía ni luz".

Con la orquesta "Pocovi" / _

La Escolanía de Covadonga

"María, mi madre, nunca trabajó. Bueno, bastante trabajó con los 12 hijos. Era mucho más alta que mi padre y también más recia, más dura, más castellana. No eran religiosos pero cuando yo tenía seis años, el cura de Laviana, Don Joaquín, le preguntó a mi madre si tenía algún guaje que cantase. Dijo que yo y me hizo una prueba. Me mandó a examinarme a la Escolanía de Covadonga. Nos examinaba Alfredo de la Roza. Nos presentamos quince y había tres plazas. Las sacamos dos de Laviana y uno de Luanco. Así que marche para Covadonga. Mi madre estaba encantada porque no tenía que pagar nada. No tengo recuerdo de haberlo pasado mal, de haber llorado al irme; yo creo que a los seis años no tienes conciencia de separación. Estuve cinco años en Covadonga, hasta que me mutó la voz, y muy bien. Estuve muy feliz en la Escolanía. No tengo recuerdo de haber llorado o de pasarlo mal. Nos daban clase dos monjes teresianos, éramos 30 escolares, 15 en cada clase. Estudiábamos y cantábamos. Estábamos en el culo de la Basílica, ahí abajo, ahora no sé lo que hay porque luego la Escolanía pasó al seminario. No sé la razón, pero se me dio muy bien la música. En casa no había ninguna tradición pero a mi siempre se me dio bien. A los tres años de estar en Covadonga, uno de los curas marchó para Segovia con un obispo. Entonces vino otro cura, Aladino, que era de Laviana. No tenía ni idea de música ni de solfeo. Un día que faltaba el director, Don Florentino, y que temíamos que cantar, me dijeron que dirigiese yo. Tenía nueve años y dirigía la Escolanía de Covadonga, con chavales mayores que yo. No sé por qué pero se me daba bien la música. Estuve en Covadonga cinco años, hasta que me mutó la voz. Cuando te cambiaba la voz o ibas al seminario o para casa. Me examiné para el seminario y aprobé pero en la Escolanía mi madre no pagaba nada y en el seminario había que pagar 300 pesetas al trimestre, así que mi madre dijo que no tenía perres y que volviese a casa. Al principio lo eché de menos. Allí éramos 30 críos y tenía muy buenos amigos. Me acuerdo de Arturo Cuevas Alonso, que era de Luanco. Su padre era capitán de la marina mercante y tenía perres. Cuando estábamos en Covadonga volvíamos a casa una semana al año, desde después de la misa del gallo hasta después re reyes. Eran las vacaciones que teníamos, poco más de una semana".

Con la banda de Laviana a los 11 años / _

Primeros años en Laviana

"Cuando volví a casa lo único que hacía era jugar. La barriada de Fontoria, en Laviana, eran cuatro pabellones y tenían unos túneles en los que jugábamos a la pelota cuando llovía. De aquella era lo que se llevaba, jugar a la pelota. Un día, estando en uno de esos túneles de la barriada llegó un tal Jesús, Chos el Platillero. Yo, cuando jugaba a la pelota iba solfeando (do, mi, sol, sol, fa, mi, re..) y el Platillero me preguntó si sabía solfear, le dije que sí y me dijo que me iba a llevar a la banda (de música de Laviana). Fui para allá y estaba el director, uno que se pintaba el bigote, Antonio Cerezuelo, que tocaba el fagot en la sinfónica de Oviedo. Me dio el método de música, que había el primero y el segundo y le dije que el primero lo sabía entorno de memoria, entonces me dio el segundo. En aquella época la gente de las bandas solfeaba midiendo pero no entonando, decían que entonaba el instrumento, un gran error porque no siendo el piano, o afinas tu el instrumento de oído o no hay manera, estás perdido. Cuando el director de la banda me vio entonar y solfear de aquella manera me dijo que qué instrumento quería. Yo quería la trompeta y él me decía que no, que no tenía los labios para la trompeta, que cogiese el clarinete o el saxofón. Con once años yo tenía claro que quería la trompeta. Y así empezó mi carrera musical fuera de la Escolanía, con el solfeo que aprendí en Covadonga. Con once años empecé con la música y ya no paré. Luego, con los años ya hice la carrera profesional superior de trompeta, cuando dejé la mina y tal".

Ejerciendo ya de director en los años ochenta. / _

La mina, la trompeta y el concierto de Louis Armstrong en Essen

"Cuando vine para Laviana, con once años, no hacía más que tocar en la banda, no estudiaba ni nada. A los 16 años entré de guaje en la mina, en el pozo Barredos. Había que trabajar y dar el dinero en casa. Con tantos hermanos todo lo que ganabas había que darlo en casa. De aquella, en la mina, a los menores de 18 años había dos días a la semana que nos dejaban trabajar fuera del pozo, estar por ahí arriba haciendo cosas. A los 15 años empecé también con la orquesta Pocovi, de Sotrondio. Antonio Pocovi Brisquets era catalán, era el director de la banda de Sotrondio y tenía una orquesta. En la mina ganaba como en la orquesta, en la banda pagaban poco, entre 200 y 300 pesetas. Pocovi me vio con ganas de estudiar y me enseñó un poco de armonía. Yo era el más joven de la orquesta, el siguiente me sacaba once años, tenía 26. Unos años después quise dejar la mina, fue en el 65 o el 66. Me fui seis meses a Alemania a trabajar en una fábrica de tejidos en la que me metió una hermana mía que estaba allí. Allí vi a Louis Armstrong en el parque de Essen, seríamos como 80.000 personas. Yo vivía con mi hermana a unos 18 kilómetros de la capital pero vi que tocaba Armstrong con su grupo, los "All stars" y garré el bus y fui para allá a verlo, además era gratis. Para mi, que tocaba a trompeta, era dios. Otro día, caminando por Essen con mi cuñado, llegamos a una casa de música. En el escaparate había una trompeta amarilla, dorada. Lo que había en España de aquella era chatarra pura, trompetas valencianas y catalanas que eran más duras que su madre. La que había comprado yo para la orquesta era un cuerno de segunda mano, pero no había otra cosa. Entonces vi aquella trompeta Selmer, francesa. Costaba 600 marcos y el marco estaba a 15 pesetas. Mi cuñado me dijo que si la quería que ya la pagaría. Coño, claro que la quería. Al cambio eran 9.000 pesetas y una igual en Oviedo costaba 12.000 pesetas porque aquí era artículo de lujo y en Alemania no. Volvía para Laviana en agosto de aquel año con la trompeta y una melodía que se me había metido en la cabeza en el concierto de Louis Armstrong. Cuando llegué a casa me puse a escribir aquella melodía. Me fui a un ensayo de la orquesta y nos pusimos a tocarlo. Entonces llegó Pocovi y le dijeron que estábamos ensayando una cosina que había traído yo con el cuento de Louis Armstrong. Él, Pocovi, fue quien me empezó a enseñar armonía y un poco los acordes, yo no tenía ni idea, solo sabía el solfeo que había aprendido en la Escolanía. En la orquesta estuve 25 años. En el último baile del verano del 86, en las fiestas de La Pontona, en Laviana, dije que lo dejaba. Era octubre y me pidieron seguir hasta nochevieja pero les dije que no, que luego dirían que otro año más y que no quería. La orquesta Pocovi recorrimos todos los bailes de Asturias y también tocamos algo en Galicia y en León. Funcionó muy bien. Tocábamos música tradicional, pasodobles, boleros y esas cosas, y no cantábamos nada en inglés. De aquella empezaban los grupos modernos, con las guitarras y esas cosas pero nosotros seguíamos a lo nuestro, a lo de siempre, no estábamos al loro".

