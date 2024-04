Luis Alberto Moro: el plusmarquista mierense que salió de la mina

Luis Alberto Moro fue minero. Tras pasar por La Rabaldana y el pozo Santiago, con 43 años se prejubiló, como muchos otros compañeros, por exigencias de la reconversión minera. El nuevo siglo daba sus primeros pasos y este mierense se dejó llevar por aquel nuevo deambular. Nunca antes había hecho deporte. No había jugado al fútbol ni andado en bicicleta. Del atletismo no tenía ni referencias. "Cuando dejé el pozo comencé a caminar, ya que no quería acabar en el bar jugando la partida y engordando". Lo que empezó como un paseo le ha conducido a ser el español de más de 65 años que más rápido ha corrido una media maratón en toda la historia de esta prueba.

Luis Alberto Moro, en plena competición. | LNE / David Montañés

El récord lo batió el mes pasado en Málaga. Recorrió los 21 kilómetros en 1 hora 20 minutos y 47 segundos. En enero cumplió los 65 años. Acudió a la carrera sin reparar en que el salto de categoría que fija los niveles de veteranía le podría impulsar hasta una marca de alto nivel. "Al final de la carrera se me acercó una persona que conoce muy bien el mundillo de atletismo y me apuntó que el tiempo que había hecho era récord de España. Me quedé sorprendido y en principio no le di más importancia. Posteriormente, nos informamos a través de la Federación y al final nos han confirmado el récord", destaca este componente del Club Atletismo Mieres. Luis Alberto Moro ha logrado algo impensable.

Un minero jubilado que hasta bien pasados los cuarenta años nunca había hecho deporte ha conseguido a los 65 años un registro que atletas profesionales no han alcanzado. Pera medir el alcance de la proeza de este mierense se puede establecer sencillas comparaciones. El doble campeón del mundo de maratón, Abel Antón, participó la pasada semana en la media maratón del Madrid. Hizo un tiempo de 1 hora, 31 minutos y 34 segundos. Cubrió por tanto el recorrido en casi 11 minutos más de lo que invirtió Luis Alberto Moro en Málaga unos días antes. El exminero le sacó al exatleta internacional 20 segundos por kilómetro, y eso que el soriano es cuatro años más joven que el asturiano. Moro confía en poder retener el recordó nacional por un tiempo, aunque no se hace ilusiones. "Martín Fiz es muy posible que acabe corriendo por debajo de mi marca cuando llegue a los 65 años". El que fuera campeón de Europa y del Mundo de maratón compitió en Lisboa nada más cumplir los 60 años, con un tiempo de 1 hora 14 minutos y 25 segundos. En su caso aún tiene un pequeño margen de 6 minutos sobre Moro, pero deberá mantener la forma hasta los 65 años para superarlo.

El próximo reto de Luis Alberto Moro será participar en agosto en el Campeonato Mundial Master, que se celebrará en Gotemburgo. Le hace ilusión acudir a la cita con el equipo nacional. No puede evitar pensar en escuchar el himno desde lo más alto de podio. "Tengo bastantes opciones, ya que al final te fijas en los tiempos que hacen en otros países y casi nadie se acerca a la hora y veinte minutos. De momento, en el ranking español soy el mejor", apunta. Asegura que se encuentra "mejor que nunca, tal vez por la ilusión que me hace ir al mundial".

Los entrenos

Luis Alberto Moro entrena cada día con sus compañeros del Club Atletismo Mieres. "Somos como una familia y hay muy buen ambiente". Destaca el ejemplo que para él ha sido siempre Manuel Gómez, "Lito", uno de lo atletas aficionados más laureados de la región: "Es un ejemplo de pundonor, yo nunca he entrenado bien ni he sido lo suficientemente metódico".

En el caso de Luis Alberto Moro es inevitable preguntarse qué trayectoria hubiera tenido si se hubiera dedicado desde niño al atletismo: "Hay mucha gente que me lo comenta, pero nunca se sabe. Lo que está claro es que parece que genéticamente estoy bien adaptado para correr. Ni estiro ni sigo dietas. Debe ser algo bastante innato, ya que no hago nada especial", señala con una modesta sonrisa.

A Luis Alberto Moro es habitual encontrarlo corriendo con sus compañeros por la senda de Rioturbio o en la de Loredo. Cada día se cruza con muchos de los que fueron sus compañeros en el pozo. Los saluda sin dejar de correr. Ningún jubilado en España es capaz de seguirle el ritmo mucho tiempo.

