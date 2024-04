Padres y grupos políticos rechazan la solución del PSOE al conflicto del comedor escolar del colegio de Sama

La propuesta del Grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Langreo de que el Consistorio asuma el sobrecoste del comedor escolar del colegio José Bernardo ha caído en saco roto. Ni las familias afectadas ni el resto de los grupos de la Corporación comparten la idea de los socialistas.

El alcalde de Langreo, Roberto García (IU), compareció ayer acompañado de representantes de Vox, PP y de los cuatro concejales no adscritos (antes en el PSOE) para descartar la iniciativa del Grupo socialista. "No entendemos este desaguisado, pero tenemos claro que no vamos a hacer malabarismos presupuestarios, porque no es competencia del Ayuntamiento solucionar un error de la Consejería de Educación", aseguró el regidor.

Desde Langreo "se han propuesto ya algunas soluciones, como negociar con empresas de catering más baratas", apuntó el Alcalde, que no se privó de señalar que la diferencia total del precio del menú, algo más de 17.000 euros, según los cálculos de las familias afectadas, "se puede abonar con la fianza de 7.600 euros que dejó la empresa anterior y con los 12.000 euros que hay en la cuenta del comedor del colegio".

El problema surgió el pasado mes de febrero, cuando la empresa que atendía los comedores escolares de varios colegios de toda Asturias, quebró. La Consejería de Educación sacó una licitación de urgencia y contrató el servicio con otra empresa. Pero el precio subió. En el colegio José Bernardo, en Sama, el menú pasó de 5 a 8,25 euros. Ese incremento provocó las protestas de las familias, que han concitado el respaldo de todos los grupos políticos municipales.

El pasado lunes, dos madres y dos padres se encerraron en la Consejería de Educación, en Oviedo. Tras cuatro horas, fueron desalojados por la Policía Nacional. Educación argumenta que los manifestantes que estaban en el exterior del edificio causaron daños en la puerta de la Consejería.

"Allí ni se estropeó nada ni se rompió nada", aseguró el Alcalde, respaldando la postura de los manifestantes ante "el desaguisado de desalojarlos de la Consejería, cuando están llevando a cabo las manifestaciones de una manera sumamente educada"

La Consejería mantiene que no se puede hacer cargo del incremento del precio del menú de los niños que no tienen asignado transporte escolar. El Principado paga el comedor de los niños que viven lejos del colegio y utilizan el transporte. En el resto de los casos, deben abonarlo las familias, tanto antes de la subida como después. Y la Consejera, Lydia Espina, ha insistido en que su departamento no tiene mecanismos legales para justificar el abono de esa diferencia en el precio del menú a los alumnos que no cogen el bus escolar.

El PSOE propuso que lo pagase el Ayuntamiento de Langreo y ayer se encontró con el rechazo frontal no solo del equipo de gobierno, de IU, sino del resto de los grupos municipales (PP y Vox) y de los cuatro concejales no adscritos.

Las familias anuncian que seguirán con las movilizaciones y exigen una solución. "Protestamos por algo que es nuestro derecho", remarcó ayer Gala Miranda, una de las madres afectadas.

Suscríbete para seguir leyendo