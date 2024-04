El menú escolar se indigestó en Langreo

El pasado 28 de febrero los padres de niños que acuden al comedor escolar en muchos colegios asturianos recibieron un correo electrónico. Se les informaba que la empresa que daba ese servicio había quebrado y que la Consejería de Educación, por tramitación de urgencia, había contratado otro catering pero los precios no eran los mismos.

Muchos padres lo ignoraron, mientras sus hijos pudiesen seguir comiendo en el cole... Pero otros se pusieron echar cuentas y aquello no cuadraba. En colegios grandes como la Gesta, en Oviedo, el precio del menú no varió demasiado porque el aumento de precio de la nueva empresa se diluye entre el gran número de usuarios del comedor. Pero en centros más pequeños esa subida se divide entre menos. Fue lo que pasó en el colegio José Bernardo, en Sama (Langreo) donde el menú pasó de los 5 a los 8,25 euros, una subida del 65 por ciento, nada menos que 3,25 euros más al día. Una familia con un niño en el comedor paga ahora 65 euros más que hace dos meses, 130 euros si son dos hijos.

A un grupo de padres les pareció que esa subida no era asumible ni mucho menos justa, que no debían ser las familias quienes pagasen el sobrecoste sino la Consejería de Educación que es quien contrata y a ojos de los padres quien debe hacerse responsable de la quiebra de la empresa. En su opinión, quien debe velar por la solvencia de la empresa es Educación y si no es así, debe asumir las consecuencias.

La Consejería defiende que sí, que ha asumido esas consecuencias, ese sobrecoste, en los casos que le corresponde. Los niños que tienen derecho a transporte escolar, aquellos que viven a más de un kilómetro y medio del colegio, también tienen derecho al comedor. Para ellos, los dos servicios son gratis.

Los niños "transportados" no ocupan todas las plazas de comedor de los colegios por lo que se abre la posibilidad de que otros escolares hagan uso de este servicio, pero ya no es con cargo a la Consejería, son las familias quienes deben abonar el menú diario. Y es así, es diario, al igual que otros servicios como madrugadores o desayunos, que se pagan por los días que va el niño.

"A dieta está Barbón"

El comedor escolar no está diseñado como una medida pública y universal de conciliación a la que se puedan acoger todas las familias. Es un servicio para los niños que viven lejos del colegio. Los que viven cerca también pueden usarlo, pero pagando, y si pagan ellos, deben hacer frente a la subida, mantiene la Consejería.

Las familias del José Bernardo cargan contra el Principado. "A dieta está Barbón, los nuestros fíos non", gritan ante el parlamento regional en sus concentraciones. Y el Principado les responde que no, que legalmente no pueden hacer nada, que ellos pagan el comedor de los niños que llegan al cole en autobús pero que no pueden hacer más.

La tensión se ha ido incrementando en los últimos días. Hace una semana, el lunes pasado, los padres se concentraban ante la Consejería de Educación, en Oviedo, y en un momento dado cuatro de ellos, dos padres y dos madres, accedieron al edificio con intención de quedarse allí hasta que les diesen una solución. El encierro duró poco, apenas cuatro horas. Cuando los servicios de seguridad impidieron que los que estaban fuera les llevasen comida a los encerrados, alguien, desde el exterior, golpeó la puerta de la Consejería, que se desencajó. Las cámaras de seguridad así lo certifican. Fue justo lo que Educación necesitaba para hablar con Delegación de Gobierno y que en apenas unos minutos la Policía Nacional desalojase a los cuatro encerrados.

Las protestas se trasladaron entonces a la calle Fruela, a las puertas de la Junta General del Principado, donde martes y miércoles se celebraba el Pleno semanal. Los políticos de todos los signos acudieron a los sonidos de los silbatos como si fueran cantos de sirenas.

Representantes de las familias mantendrán esta semana encuentros con los grupos parlamentarios de Vox, PP, grupo Mixto, PSOE e IU. Todo para que alguien que no sean los padres pague los 17.000 euros que ha supuesto la subida del comedor.

