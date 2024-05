Nueva crisis universitaria: el campus de Mieres queda excluido del Foro de Empleo, denuncia el PP

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo acogió el pasado mes de marzo el Foro de Empleo de la Universidad, que se celebró por primera vez en la capital del Principado coincidiendo con la edición número 21, tras muchos años en Gijón. "La propuesta del actual rector (Ignacio Villaverde) para que este evento sea rotatorio entre Oviedo y Gijón conlleva una gran injusticia con Mieres", criticó ayer el concejal del PP Víctor Ferreira. Lo hizo acompañado de la diputada regional Nuria González-Nuevo. Ambos reclamaron que la edición de 2025 se celebre en Barredo.

"Lo justo es que la rotación se lleve a cabo a partir de ahora a tres bandas", recalcó Víctor Ferreira. "Estamos ante una muestra más de la discriminación que sufre el campus de Mieres, un equipamiento con apenas 450 alumnos cuando tiene capacidad para más de 2.200", añadió. Nuria González-Nuevo también se pronunció en la misma línea. "Si se decide que un foro que lleva muchos años establecido en el mismo sitio pasa a ser rotativo, lo lógico es esperar que el campus de Mieres pueda ser también una de las sedes".

El Foro de Empleo de la Universidad busca en esencia "tender puentes" entre los estudiantes. La edición de este año, trasladada por primera vez a Oviedo, contó con la presencia de 24 empresas e instituciones "amigas" de un total de 48 participantes. También hubo tres más de networking. La iniciativa suele despertar tanto interés en el tejido empresarial que las plazas para participar se cubren en un tiempo récord. Ignacio Villaverde, define este foro como "la gran apuesta de la institución académica asturiana por la transferencia de talento" y destaca que "invertir en talento joven es invertir en un futuro mejor".

El PP de Mieres defiende que el campus de Mieres acumula demasiados agravios comparativos y que no ser tenido en cuenta para albergar el Foro de Empleo no es más que un nuevo capítulo en una larga lista de desconsideraciones: "Basta recordar que se anunció una grado como el de Deportes para implantarse en Mieres y luego termino marchando para otra ciudad, algo que nunca había pasado en la historia". Víctor Ferreira no solo tuvo reproches para la dirección de la Universidad de Oviedo, ya que también criticó al gobierno local de IU: "Tenemos un alcalde que ni se ha molestado en reunirse con los candidatos a rector para conocer sus propuestas para el campus, algo que solo solicitó el PP" .

