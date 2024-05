El IES Cuenca del Nalón se arranca por Adele junto a escuelas turcas e italianas

El IES Cuenca del Nalón de La Feluguera ha sido reconocido con el sello de centro "eTwinning", un programa internacional de educación. En este curso, el instituto de La Felguera participa un año más en proyectos de este programa internacional con otros centros españoles y extranjeros. "Let’s Play Music Together" es el título del que se está llevando a cabo este curso, y en el que participan alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de Artes Plásticas y Escénicas, junto con estudiantes de una escuela catalana y otros centros de Turquía e Italia.

El producto final de este proyecto consiste en la interpretación instrumental y vocal de la canción "Skyfall" de la cantante británica Adele con todo el alumnado participante, un desafío en el que siguen trabajando y que involucra, además, a profesorado de Inglés y Música.

El año pasado el centro también logró el sello de calidad, en ese caso con el proyecto "Green at School, Green in the World" realizado junto con una escuela de Turquía.