Langreo recurre la decisión que permite usar las escombrera de Iberdrola a Hunosa: "No beneficia en nada al concejo"

El Ayuntamiento de Langreo ha presentado un recurso de reposición contra la resolución del Principado que permite a Hunosa utilizar la escombrera de Iberdrola en la zona de Les Bories. Este acuerdo entre empresas haría que la compañía pública pudiese utilizar esta zona como vertedero de las cenizas que generará la actividad de la futura térmica de biomasa de La Pereda. El Consistorio langreano rechaza esta posibilidad porque "esta actividad no beneficia a Langreo en ningún sentido, ya que pretende utilizar el concejo como vertedero de actividades industriales realizadas en otros municipios, sin generar ningún puesto de trabajo ni actividad empresarial".

En el recurso presentado ante la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado, el Ayuntamiento de Langreo considera que la autorización ambiental otorgada para que Hunosa utilice la escombrera de Iberdrola "no se ajusta a derecho". El concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, indicó que "no está ajustada a derecho porque las instalaciones de la térmica y la propia térmica han dejado de tener actividad hace ya 3 años, y por lo tanto no cabe hacer una modificación de una autorización que da el Principado para una actividad que no tiene ningún tipo de repercusión en Langreo". De hecho, hace ya años que Iberdrola formalizó el cierre de su térmica, ahora en proceso de desmantelamiento. "Esta iniciativa no genera ningún puesto de trabajo, puede generar impacto desde el punto de vista del tráfico, de la contaminación... son unos residuos que no se generan ni en Langreo". Por tanto, "hemos presentado alegaciones para que esta iniciativa se pueda llevar a cabo".

Tal y como adelantó hace unas semanas LA NUEVA ESPAÑA, Hunosa e Iberdrola habían llegado a este acuerdo para que se usase la escombrera de Les Bories. Un acuerdo muy importante para la empresa pública porque a día de hoy, carece de un espacio en el que arrojar y almacenar las cenizas que vaya a generar la futura central de biomasa de La Pereda. Una instalación de cuyo funcionamiento depende el futuro de la compañía, según declaraciones de los propios responsables de Hunosa. En caso de carecer de escombrera para sus residuos, la firma no podría generar energía, su principal fuente de ingresos. Algo que ocurrió con los últimos meses de funcionamiento de La Pereda como central de carbón. El Ayuntamiento, por su parte, reclama la restauración de la escombrera una vez cerrada la térmica de Iberdrola

