"Educación no cumple", dicen los afectados por la subida del comedor del José Bernardo

El colectivo de afectados por la subida del comedor escolar el colegio José Bernardo de Langreo –problema que comparten con el centro mierense Vega de Guceo–, lamentaron este miércoles, tras reunirse con el Ayuntamiento de Langreo, que la Consejería de Educación haya incumplido "el pacto al que llegó con el Consistorio y con el que ya se habría solucionado el conflicto".

Según explican los padres afectados, el gobierno langreano pactó con el regional hacerse cargo de parte de la subida (la de los alumnos que recibían becas de comedor escolar) en base a un remanente de becas no gastadas por parte del centro de unos 3.000 euros. Mientras, el Principado asumiría la subida de los alumnos sin beca, en base a otro remanente de 12.000 euros. "Sin embargo, Educación no ha liberado ni los fondos con los que se iba a cubrir la subida a los becados ni los de los no becados", dijeron los padres.

Además, los afectados se quejan de que la consejería tampoco dio traslado de este acuerdo con el Ayuntamiento tal y como se había pactado. El resultado, apuntan las familias, es que la situación es kafkiana: "A los alumnos que tenían beca se les fue terminando durante este último mes, por lo que han ido dejando el comedor", explican. Mientras, los que no tenían ayudas, están actuando de distinta forma: unos pagan la cuota anterior, otros el total, y otros padres también han sacado a sus hijos del comedor.

