Enredes lleva a Orlé la música de Inma Suárez

Días atrás, Orlé vibró con el concierto musical de la pianista Inma Suárez, evento que ha sido programado por la nueva Asociación Cultural EnRedes, que nació esta primavera con un proyecto solidario para Ucrania, haciendo 1.300 corazones con su bandera y que fueron vendidos para recaudar fondos para Acnur y Expoacción. De esa ejecución salió un bello trabajo musical con el himno de Ucrania, tocado al piano por Inma, mientras se desgranaban imágenes de las mujeres que se unieron para trabajar en este gesto solidario y donde intervinieron hombres y niños para su distribución. Este vídeo ha llegado a manos del embajador de Ucrania en España, el Excmo. Sr. Serhiy Pohorelzew.

La Asociación EnRedes tiene entre sus metas sumar y unir al pueblo de Orlé y a todos los casinos, para llevar ilusión y formación en los diversos aspectos de la cultura y acercarlos al gran público. Tarea ardua, pero gratificante, viendo lo que ha sucedido con el concierto. Inma Suárez se formó en el Real Conservatorio de Música de Oviedo y ha sido alumna destacada de una de las grandes pianistas de España, doña Purita de la Riva. Su aprendizaje y experiencia la llevó a varios lugares fuera de Asturias, tocando no solo música clásica, sino también moderna, iberoamericana, flamenco, etc. Todas las opciones musicales caben en el exquisito y cuidado repertorio de Inma, que con su elegancia habitual hizo las delicias de los vecinos de Orlé y de otros lugares de Caso y Oviedo, llegados exprofeso. En la actualidad es profesora de piano en distintos ámbitos.

El concierto se llevó a cabo en la iglesia parroquial de San Bartolomé de Orlé, cedida amablemente por su párroco para el evento. El lugar se ornamentó profusamente con flores de los caminos, flores humildes, pero portadoras de esa belleza singular que hay en Redes y que no necesitan nada más para brillar. Hojas de helechos, linum, margaritas, amapolas, lirios, hiedras, sanjuaninos, astrantias… y muchas velas caseras en vasos preciosos y faroles portavelas en la entrada principal con una bella guirnalda de flores. Se apagaron las luces de la Iglesia y solo el brillo de las velas acompañó a Inma en este viaje misterioso y esplendoroso a la vez. Muchas personas estuvieron pendientes para recobrar los suelos empedrados del Cabildo y “acicalar a los Santos”, para que todo estuviera como dicen los franceses “comme il faut”, y sucedió así.

La Iglesia se empezó a llenar de gente, entusiasmada con la puesta en escena y algunos tuvimos la suerte de escuchar en las pruebas de sonido, una parte del Concierto de Aranjuez. La magia estaba servida… Presentó el evento Mamen, la presidenta de la asociación, y una Inma entregada comenzó, con el lleno increíble del recinto, a desgranar una música que poco a poco iba llegando a los corazones del público, heterogéneo, anonadado y emocionado. Cada uno pedía su canción, aquella que los enamoró, las que recordaban de su juventud, las que marcaron sus vidas y todos fueron escuchados, sabiamente atendidas sus peticiones entre momentos de habaneras, canciones populares y toques clásicos. Los asistentes comenzaron a corear aquellas canciones que sabían a ruegos de Inma y la magia volvió a surgir. Y el embrión de un nuevo coro, con voces espléndidas, mención especial a Pepe, Glori, Pili, etc. Y a todos los presentes que, enardecidos, dieron rienda suelta a esas voces calladas, muchas veces por el “apuro de hacerlo en público”. Y lo que debía de ser un concierto de una hora, se convirtió en uno de dos horas y media y para seguir…

En estos momentos de guerras y tensiones, el Pueblo de Orlé, ha dado una vez más ejemplo de civismo y delicadeza, nos sentimos muy felices de compartir con ellos muchos momentos de nuestras vidas.

Inma hizo un concierto que será recordado por varias generaciones, totalmente graciable y muy generosa, recibió un ramo de flores silvestres de Orlé y una bella cesta de productos del lugar, un nuevo gesto de EnRedes que les honra.

No me olvido de Emir, que se cuidó de que el sonido, piano y demás aparatos, funcionasen a la perfección, es un trabajo delicado. Y además nos ha regalado una grabación del concierto. En fin, no ha faltado nada, la hermandad y la armonía han reinado entre todos, la música tiene la capacidad de aglutinar las almas, llegando a los corazones… y esto va a continuar.

Nuevos proyectos de la Asociación de EnRedes, incluyen “el enramau” de todas las fuentes del pueblo para la noche de San Juan, acompañados de cinco xanas repartiendo la Flor del Agua, y escuchando historias mágicas como en el pasado. La próxima intervención, será la de Laura González Canga, farmacéutica. Su padre es de Orlé y hablará sobre el uso correcto de los medicamentos. Tendrá lugar hoy sábado a las 20.00 horas en la iglesia de San Bartolomé de Orlé.

En Orlé tenemos la suerte de contar con una periodista, Miryam Ponte, que se encarga de los podcast y de ayudar en la difusión de las redes, Inma fue entrevistada por ella. El Restaurante-Hotel que regenta en Orlé con su esposo, el chef César Chozas, hizo las delicias de una cena informal y cuidada, servida con esmero.

Orlé y enRedes, tienen mucho que ofrecer, esto va en serio. Inma, quiere volver. Me dijo que ella y Emir fueron muy felices allí.