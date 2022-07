La "N" con la "A": ná

A principios de este mes tenía lugar en Oviedo el "tercer diálogo político anual" organizado por la Comisión Europea y el Gobierno de Asturias. Los dos anteriores habían tenido lugar en Alemania y Polonia.

Un "encuentro de regiones europeas del carbón en transición" que forma parte de una escenografía que, al menos en Asturias, tan sólo tiene un efecto mediático y no se traducción en nada tangible ni para nuestros territorios ni para el empleo.

Se van a cumplir 5 años desde que las eléctricas comenzaron a solicitar el cierre definitivo de sus centrales de carbón. A día de hoy están casi todas en proceso de desmantelamiento, sin posibilidad de retorno.

En Asturias, tras casi 5 años, no hay ningún indicador de que la transición esté siendo justa, más bien todo lo contrario. Dicen que Iberdrola y Naturgy disponen de proyectos para Lada y Narcea, pero la ausencia de planes alternativos en ambos emplazamientos es patente; continúa el desmantelamiento y no aparecen los proyectos comprometidos. Tiempo tuvieron…

En el caso de Iberdrola repiten el mismo "mantra" una y mil veces: cuatro parques eólicos (por cierto, dos ya estaban operativos con anterioridad al cierre de Lada), compras a muchos proveedores asturianos, fabricación de componentes eólicos con empresas asturianas, etc. Esto también lo venían realizando con anterioridad, no es consecuencia del cierre. Pero son sus retóricos titulares y nuestra prensa los destaca. Pues no señores, esto no es transición justa, es simplemente una maniobra de distracción para encubrir sus intenciones reales: cerrar todo, vender los terrenos y emigrar de este emplazamiento sin dejar rastro. Tras 70 años en Langreo, de donde obtuvieron jugosos beneficios económicos y, porque no decirlo, décadas de mucha sociedad y contaminación que los langreanos soportamos sin alzar la voz. Creo que no nos merecemos este trato por parte de una empresa cuya seña de identidad es la responsabilidad social con los territorios donde opera.

Iberdrola dispone en Langreo de una superficie de medio millón de metros cuadrados y va a presentar un plan urbanístico para toda la zona a la Corporación Municipal en donde parece que contempla usos residenciales en el 60% de dicha superfice y el 40% restante para usos de ocio y empresas de bajo impacto ambiental. Es decir, vender sus terrenos y escapar. Eso no se debe consentir, tienen una deuda histórica con Langreo y sus gentes. ¿Harían lo mismo en Bilbao? No lo permitirían.

Volviendo al mencionado encuentro, la jornada nos deja algún titular llamativo.

La ministra Teresa Ribera declara que "en Asturias se está yendo más lento que en otros lugares" para poner en marcha alternativas. Pues verá señora Ministra, para ir más lento primero habría que haber arrancado y aquí estamos en punto muerto tras casi 5 años. Usted debe saber mejor que nadie que Iberdrola tan sólo está "ultimando" su fuga y entretanto nos vende humo. Como máxima responsable de su Ministerio ya debería haber exigido a estas compañías eléctricas que cumplan de una vez por todas con lo que firmaron con usted y con los sindicatos. Proyectos propios en los emplazamientos en cierre, mantenimiento del empleo, transición justa en definitiva.

También manifestó la ministra que "sería una enorme injusticia histórica que Asturias pierda con la transición energética". Pues llevamos perdiendo desde el minuto 1 del partido y usted lo sabe. Nuestra transición comenzó hace muchos años; precisamente se cumplen ahora 10 años de la histórica marcha a Madrid de los mineros, que despertó conciencia social y simpatía, pero no fue suficiente para generar alternativas en estos territorios... En sus manos está revertir esta situación, para ello no necesita venir a ninguna jornada.

Desde su despacho puede hacer que tanto Iberdrola como Natural cumplan lo firmado y presenten proyectos propios en sun emplazamientos, ideas no les faltan, algunas son públicas. Para ello hace falta voluntad política y empresarial. Si vuelve a pasar por Asturias le invito a que visite Langreo, tuvieron oportunidad de hacerlo estos días pasados, pero no se deben atrever a visualizar en que se convirtió este municipio minero y con una térmica de carbón en cierre; yo se lo diré con claridad: en un cementerio industrial.

En Asturias estamos por debajo del millón de habitantes; las comarcas mineras son también los espacios más desfavorecidos en el ámbito demográfico. Todo ello a consecuencia del permanente goteo del empleo en la industria. Sin industria no hay empleo y sin él pasaremos a ser la Asturias vaciada.

Lamentablemente, todo se puede resumirse en una palabra: ná.