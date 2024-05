Esperando a "Luz del este"

El próximo día 29 de Mayo, a las siete de la tarde, en un acto organizado por Cauce del Nalón, se presenta en la Casa de La Cultura de El Entrego, la novela de Pelayo Villanueva con la que ganó el premio Asturias Joven de 2022.

Pelayo es un artista creativo y polifacético que más allá de su mundo profesional en torno al audiovisual y de su afición largamente cultivada por la música, alberga una vocación quizás más honda en él, la de escribir, esa actividad artística sobre la que ninguna carrera universitaria tiene un poder decisorio. Llega a escribir bien quien escribe asiduamente y tiene talento. Todas las demás experiencias, los estudios y los conocimientos adquiridos suelen venirle muy bien al escritor cuando los cuece como en una marmita en la cocina de su vocación.

La psicología, por ejemplo, es un elemento fundamental para quien se enfrenta al misterio de las pasiones humanas. La novela ganadora del premio Asturias Joven, editada hace unos meses por la Editorial Trabe, tiene el nombre de un barco, el "Luz del este", aunque sus protagonistas no son marineros, sino un grupo de prostitutas que espera su llegada. Tema este candente en estos tiempos. Ahora bien, "Luz del este" va más allá de cualquier polémica superficial. Es literatura honda, escritura certera y poderosa que trata ante todo del alma humana.

¿Qué extraños vericuetos de su vocación literaria llevaron a Pelayo Villanueva a esta especie de "Esperando a Godot", dado que ni es o ha sido marinero, ni conoce por experiencia propia, según cuenta, el marginal mundo de la prostitución? No puedo decir que sé la respuesta, pero la intuyo. Del mismo modo que alguien puede escribir una novela seria, documentada e interesante sobre personajes de la Edad Media o del Egipto de los faraones, alguien puede dar un salto más allá de su terreno conocido para experimentar en él con sus curiosidades, pasiones e incluso obsesiones.

Más atrevido todavía es el salto en el género, que tan difícil ha resultado siempre, del alma de un hombre a la de una mujer (reconozcamos que también es difícil lo contrario), es más: de siete mujeres metidas en esa casa que espera la Luz del Este. ¿Símbolo del amanecer, es decir, del renacer? ¿Símbolo de una esperanza no perdida más allá de la sordidez cotidiana? Tal vez sí, tal vez no. Habrá que hacerle estas preguntas a Pelayo en la presentación del libro.

En su prosa minuciosa y fluida hay momentos como este:

Casandra suspiró. La verdad es que no podía quejarse. Eran siete mujeres en una casa, todas bellas y orgullosas, y aún no se habían matado entre sí. Aunque a veces terminase el día pensando que no tenía capacidad para mantener aquel barco a flote, el barco flotaba y avanzaba. Y envejecía, claro, como todos los barcos, igual que envejecían ellas, pero sería injusto (e impertinente) culparse a sí misma de un fenómeno biológico. Estaba haciendo bien su trabajo. Aquello no impedía que los caprichos de la vida pudieran poner todo patas arriba, pero al menos tenía la conciencia tranquila.

Presentará el acto Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón. Intervendrán el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y el Director General de Juventud del Principado de Asturias, Francisco de Asís Fernández Olanda. Y yo mismo tendré el gusto y el honor de presentar al autor y su obra más allá de las impresionistas pinceladas trazadas en este artículo.

Suscríbete para seguir leyendo