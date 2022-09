La reina Isabel II ha servido de inspiración a artistas, músicos y guionistas a lo largo de su reinado. Su fallecimiento no solo ha conmocionado a la sociedad británica, sino a todo el globo, que durante años ha conocido a la monarca más longeva de la historia a través de camisetas, canciones y cameos en series de televisión y películas.

A continuación, Levante-EMV, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, ofrece un repaso por todas las apariciones de Isabel II en la cultura pop.

Inmortalizada por Andy Warhol

El artista Andy Warhol recurrió a la fotografía oficial del Jubileo de Plata (1977), tomada por el fotógrafo Peter Grugeon (1918–80) en el Castillo de Windsor el 2 de abril de 1975, para crear una serigrafía a color de la reina Isabel II. Formaba parte de la serie 'Reigning Queens'. La corona británica adquirió cuatro de estos retratos en 2018 para que formaran parte de la exposición "The Queen: Portraits of a Monarch", que parte de los retratos de la reina.

De los Sex Pistols a The Beatles

"Dios salve a la reina, ella no es un ser humano, y no hay futuro en los sueños de Inglaterra", dijeron los Sex Pistols en su tema 'God The Save the Queen', uno de los himnos punk más polémicos de la historia. La canción fue censurada en la BBC. El single se publicó el 27 de mayo de 1977, en medio del 25° aniversario del jubileo de la reina, y causó horror generalizado. En la letra, la banda compara a la reina con el fascismo para señalar el nihilismo con el que se identificaba toda una generación de jóvenes británicos.

Otro de los himnos pop que señalaron directamente a la monarca fue 'The Queen Is Dead' de The Smiths, que forma parte del tercer álbum del grupo, lleno de referencias a la actualidad del momento. De hecho, en un principio, el trabajo discográfico iba a llevar por título 'Margaret on the Guillotine' en referencia a Margaret Thatcher. En una parte de la canción, Morrisey canta: "Así que irrumpí en el Palacio con una esponja y una llave oxidada. Ella dijo: 'Eh, te conozco y no puedes cantar'. Dije: 'Eso no es nada, deberías oírme tocar el piano'", con el que recuerda el momento en que un ciudadano irrumpió en el Palacio de Buckingham de noche.

The Beatles fueron mucho más amables con Isabel II. Le dedicaron el tema 'Her Majesty' en el que decían que era "una chica muy agradable". Sin embargo, en estas mismas letras reconocían que la reina "no tenía mucho que decir". "Su Majestad es una chica muy agradable. Pero cambia día tras día".

The Crown' y 'biopics' taquilleros

La vida de la reina Isabel II también ha sido retratada en el cine y la televisión. Una de las producciones más populares es 'The Crown', la serie de Netflix que repasa la historia de la Casa Real británica desde el momento en que Isabel II toma las riendas de la corona. En esta serie, la reina es interpretada por Claire Foy, Olivia Colman e Imelda Staunton. Esta última aparecerá en la quinta temporada de 'The Crown', que se estrenará el próximo mes de noviembre. Esta tanda de capítulos plasmarán, entre otras cosas, el divorcio de Carlos de Inglaterra y Diana de Gales.

En la gran pantalla, la reina ha sido interpretada por Helen Mirren en 'The Queen' (2006), dirigida por Stephen Frears. El argumento gira en torno a la muerte de Diana de Gales y su repercusión sobre la familia real británica.

La monarca también ha hecho 'cameos' en series de animación como 'The Simpson' o 'Family Guy'. Incluso apareció en el videoclip de George Michael, 'Shoot The Dog'.