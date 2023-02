Hay películas que marcan a generaciones enteras y que según pasan los años siguen haciéndolo. Disney es una de las mayores generadoras a nivel mundial de este contenido ampliamente exitoso. La empresa de animación más grande del planeta arrancó allá por 1937, cuando Walt Disney lanzó su primer largometraje: ‘Blancanieves y los Siete Enanitos’. Los años fueron pasando y el cine se consagró como una de las industrias de entretenimiento más importantes. Disney siguió esta expansión y terminaría por fichar a Pixar para el lanzamiento de ’Toy Story’.

Pixar fue un revulsivo para la empresa, al igual que lo sería posteriormente su canal de televisión ‘Disney Channel’. La distribuidora fue adaptándose a los nuevos tiempos y lo sigue haciendo. Para muestra, la creación de su propia plataforma de contenido en streaming, ‘Disney +’, donde todos los amantes de su cine pueden consumir el catálogo al completo de la empresa. Por cierto, aquí también se incluyen las de ‘La Guerra de las Galaxias’, después de que Disney comprara ‘Lucasfilm’. No ha sido el único desembolso realizado para obtener producciones enormes; en 2009 hizo lo propio con Marvel.

En torno al eje cronológico de la historia de la marca, se mire donde se mire siempre se encontrarán lanzamientos históricos dirigidas a distinto público. Aunque las creaciones de Disney y Pixar no estén consideradas para un público adulto, es muy sonado que sus creadores incluyen constantemente guiños que no son captados para los más pequeños. Pero los adolescentes no se quedan fuera de la fórmula. Durante la década de los 2000 y 2010, Disney Channel se metió a esta audiencia en el bolsillo tras lanzar varias películas y series que terminarían por marcar época. A cualquiera le sonarán títulos como ‘Camp Rock’, ‘Hannah Montana’ o ‘High School Musical’. Esta última supuso un antes y después de esta industria. El musical tomó tal importancia que sumó otros dos largometrajes con los que el público vio crecer a Vanesa Hudgens, Zac Efron, Ashley Tisdale o Corbin Bleu, entre otros.

La historia de amor de Troy y Vanessa, el equipo de los ‘Wild Cats’ y los planes de Sharpey y Ryan para hacerse con el protagonismo del musical crearon escenas icónicas a lo largo de las tres producciones. de aquello han pasado más de diez años y, sin embargo, siguen sirviendo de inspiración hasta para Edurne. La cantante madrileña ofreció una actuación recopilando sus mejores canciones en la primera gala de la Semifinal del Benidorm Fest. Al escenario de la región valenciana se subió con un vestido rosa y la escenografía se convirtió en una especie de piscina con las bailarinas ataviadas en traje de baño, gorro y gafas de buceo. A muchos les pareció que aquel atuendo recordaba a la icónica escena de Sharpey en la piscina de la segunda película durante la canción ‘Fabolous’.

La misma Edurne se encargó de confirmarlo en una de sus últimas publicaciones de Twitter. Y para ello incluyó una foto de la que ha sido su inspiración.