La nueva novela del escritor japonés Haruki Murakami, que se publicará en Japón el próximo 13 de abril, llevará por título 'The City and its Uncertain Walls' ('La ciudad y sus muros inciertos'), según desveló este miércoles su editorial, Shinchosha, en un comunicado.

Shinchosha también dio a conocer la portada que llevará la novela en Japón, donde se puede ver una especie de pasadizo, así como una breve descripción de la trama, que parece indicar que podría tratarse de una historia de misterio. "Se debe ir a esta ciudad. A costa de todo. Como en un viejo sueño, se abre una estantería escondida y se despierta la historia sellada, que empieza a moverse", detalla el comunicado de la editorial que dice que este libro refleja "el mundo de Murakami 100% y hace temblar el alma". La novela, de unas 1.200 páginas, será la primera del escritor en seis años, tras publicar en 2017 'Killing Commendatore' ('La muerte del comendador'), y la primera que se publicará simultáneamente en papel y en formato electrónico. El 13 de abril será la fecha de publicación en Japón, donde tendrá un precio de 2.970 yenes (unos 21 euros), pero todavía se desconoce la fecha de lanzamiento en otros países. 村上春樹さんの新作長編小説のタイトルと装幀が公開されました。

作品のタイトルは『街とその不確かな壁』。

装画はイラストレーターのタダジュン氏が担当。

4/13に新潮社より発売予定です。

またこの作品は発売と同日に電子書籍でも配信します。

Nacido en Kioto (oeste de Japón), Murakami, de 74 años, debutó en la literatura con la novela 'Hear the wind sing' ('Escucha la canción del viento', 1979) y es conocido por obras como 'Norwegian wood' ('Tokio blues', 1987), 'Kafka on the shore' ('Kafka en la orilla', 2002) o las más recientes '1Q84' (2010) y 'Men without women' ('Hombres sin mujeres', 2014). Sus obras han sido traducidas a más de 50 idiomas y su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Hans Christian Andersen, el Franz Kafka o el Jerusalem Prize.