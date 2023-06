Un poco más de "fortuna"

Milio Rodríguez Cueto representa d’un xeitu mui relevante y valiosu a la cultura asturiana actual. Fala y escribe n’asturianu y en castellán, gana premios nes dos llingües, ye profesor de primer orden y ta en posesión d’un finu y efectivu sentíu del humor. Y pása-y eso porque Milio, el mui discretu, foi y ye unu de los ideólogos más serios del asturianismu y gasta, pa decir lo que me toca, un acertáu fondu filosóficu. Tanto nel discursu que tien como, sigún lu conozco, nes propies aiciones ciudadanes. Ye lo que me lleva a tratar un poco más la so novela "Fortuna", que ganó el I Premiu de Novela Curtia "Andrés Solar" 2021 y que s’editó en vtp editorial en 2022. Rúxese d’ella agora mesmo tovía na tele, en revistes y en círculos de pensamientu.

Dízse de "Fortuna" que ye un rellatu d’ horrores. Non. En realidá cuenta lo que-y pasa a una parexa de mediana edá cuando atopa nuna tapia y en día festivu una gatina ciega –esa ye la protagonista– y cómo se desendolquen les coses nunes cuantes hores hasta que’l problema del animalín malu llogra solución afayaíza gracies a les instituciones d’esti estáu democráticu y social. Ye verdá que pol mediu hai suaños simbólicos y descripciones minucioses d’ambiente hospitalariu y otros asemeyaos (l’autor lúcese col conocimientu exactu de les diverses xergues médiques). Pero na d’eso sirve de fuercia a una supuesta superación d’una inexistente crisis de la parexa humana. La parexa –daveres– llimítase a comportase civilizadamente en mediu de les peripecies. Salióme esi pallabru griegu de "peripecia". Será momentu de recordar lo que ensin dubia Milio Rodríguez Cueto tien en cuenta: que lo horrososo y la terrorífico nun equivalen y sobre too que, como Aristóteles dexó claro, el monstruu en xeneral vien a ser aínda fermosu cuando ye’l arte’l que lu pinta. Artista cultu y orixinal Milio Rodriguez Cueto introduz en "Fortuna" una riestra gayolera de sorpreses. En primer llugar, el títulu. Asina bauticen él y ella a la gatina nel final de la catarsis. "Fortuna" porque afortunada foi dientro de la so tarazada vida d’animal enfermu de muerte. Y con esi nome recordaránla elles –él y ella– como persones. Hai un ñiciu filosóficu ehí, propiu de la teoría animalista. Peter Singer, el clásicu d’esa filosofía, dexólo ñidio con aquella fórmula: los animales son virtualmente persones, y los pets, los animales de casa, sonlo dafechu na midía en que conviven n’amistá coles persones humanes. Bien por fortuna, pues, pa "Fortuna", pero tamién por ser una sorpresa puramente intralliteraria: apaez solo nes últimes ringleres del textu, non anantes. Igual que’n "La Charteuse de Parma" de Stendhal, onde’l conventu cartuxos sal denomáu namás que nel últimu párrafu. Otra sorpresa: la dedicatoria de la novela. Na páxina siete (ensin númberu) apaez una sola palabra: Concha. Non "para Concha", o "a Concha". Pues eso, que na novela curtia pero non pequeña del autor xixonés nótase un aire domésticu y autorrefente (pero non biográficu) que s’arreya a ciertu realismu llinguísticu. Al estilu formal y seriu d’una llingua asturiana llixera y popular, pero non probe d’un léxicu más sofisticáu, xúntase nel rellatu l’evidente castellán de los personaxes que interactúen cola parexa heterosexual de llarga duración. Y eso un 15 d’agostu en L’Arena, Pravia, Xixón y redolada rústico-industrial más o menos fea. Propuestes de la inventiva de Milio. Él foi quien escribió hai tiempu nesti periódicu aquella célebre comparanza: "Yera una empanada gallega, sí, pero del tamañu d’un trípticu flamencu".